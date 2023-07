एक महीने में 10 किलो वजन कैसे घटाएं, रोजाना कितनी वॉक है जरूरी, क्या है नियम, जानिए सब कुछ

जयपुरPublished: Jul 31, 2023 05:17:52 pm Submitted by: Manoj Kumar

How to reduce 10 kg weight in a month, how much walk is necessary : अगर आप भी अपना वजन घटाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस ने एक रिपोर्ट के अध्ययन में बताया है कि वजन घटाने के लिए कितने किलोमीटर रोजाना वॉक करना चाहिए

2 किलोमीटर वॉक 100 कैलोरी बर्न हो सकती है अगर आप भी अपना वजन घटाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस ने एक रिपोर्ट के अध्ययन में बताया है कि वजन घटाने के लिए कितने किलोमीटर रोजाना वॉक करना चाहिए, इसके लिए कोई फुलप्रूफ तरीका तो नहीं है। इसके लिए अलग-अलग लोगों का अनुभव अलग-अलग हो सकता है इसमें चलने की स्पीड सबसे बड़ा कारक है इसके अलावा भी कई कारक जिम्मेदार होते हैं।