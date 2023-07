बेली फैट कम करने के लिए जरूर आजमाएं ये नुस्खे, मिलेंगे चमत्कारी फायदे

जयपुरPublished: Jul 24, 2023 07:26:21 pm Submitted by: Anjali pratap singh

tips to reduce belly fat, get amazing results:पेट पर चर्बी बढ़ने से स्वेलिंग और टाइप 2 डायबिटीज (diabetes) जैसी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रोसेस्ड फूड (processed food) फैट, शुगर और सोडियम (saturated fat sugar and sodium) से भरपूर होता है। इसलिए हमें पेट की चर्बी कम करने के लिए सब्जियां, साबुत अनाज, फलिया, लीन प्रोटीन और हैल्थी फैट्स जैसी नेचुरल चीजों से भरपूर खाने का सेवन करना चाहिए। इससे हम बेली फैट से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं।