Weight Loss Tips: वजन घटाने के लिए राई गेहूं से बेहतर, स्टडी में पाया गया

Weight Loss Tips: चल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नए शोध के अनुसार, परिष्कृत गेहूं के विकल्प के बजाय साबुत अनाज राई उत्पादों को खाने से सार्थक स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। हालांकि, दोनों तरह के अनाज खाने वालों के शरीर पर ऐसा फर्क क्यों पड़ा, इस बारे में जानने के लिए आगे के अध्ययन पहले से ही चल रहे है।

नई दिल्ली। Weight Loss Tips: राई और गेहूं दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और साथ ही वजन घटाने में भी मदद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वजन घटाने के लिए राई गेहूं से बेहतर क्यों है? अगर आप भी इससे अनजान है तो जानिए इनके बारे में।

