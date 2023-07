Seven days diet plan : सिर्फ सात दिन में गायब हो जाएगा बेली फैट, फॉलो करें ये जीएम डाइट प्लान

जयपुरPublished: Jul 19, 2023 02:47:50 pm Submitted by: Anjali pratap singh

Seven days diet plan for weight loss : इंडिया में जीएम (गुड मॉर्निंग) डाइट प्लान अपने असल तरीके से बिलकुल भी अलग नहीं है । क्यूंकि पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा बीफ (गोमांस) नहीं खाता है, इसलिए इंडिया में जीएम में बीफ की जगह पर में वेजीटेरियन डाइट का इस्तेमाल विकल्प केरूप में किया जाता है।

Seven days diet plan for weight loss

Seven days diet plan for weight loss: इंडिया में जीएम (गुड मॉर्निंग) डाइट प्लान अपने असल तरीके से बिलकुल भी अलग नहीं है । क्यूंकि पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा बीफ (गोमांस) नहीं खाता है, इसलिए इंडिया में जीएम में बीफ की जगह पर में वेजीटेरियन डाइट( vegetarian diet ) का इस्तेमाल विकल्प केरूप में किया जाता है। जबकि नॉन्वेजेटरियंस ( non vegetarian )अभी भी पांचवे और छठवें दिन चीकन से अपने प्रोटीन की पूर्ति कर रहे हैं । जबकि वेजीटेरियन मांस की जगह एक कप ब्राउन चावल ले सकते हैं ।