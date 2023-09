Belly fat कम करने का सबसे अच्छा साइंस-आधारित तरीका, 5 स्टेप्स को फॉलो करें

जयपुरPublished: Sep 15, 2023 02:51:39 pm Submitted by: Manoj Kumar

The best science-based way to reduce belly fat : बेली फैट, जिसे आंत की चर्बी भी कहा जाता है, पेट के आसपास और अंदर जमा हुआ वसा है। यह शरीर की कुल चर्बी का एक छोटा हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक हो सकता है। बेली फैट के दो प्रकार होते हैं। जब ज्यादातर लोग अपने पेट में जिद्दी चर्बी के बारे में बात करते हैं तो उनका मतलब इसी से होता है, जो आपके एब्स के ऊपर की चर्बी की परत है।