कोविड-19 के बीच इंटरनेट पर छाया चॉकलेट के मास्क वाला सांता क्लोज, जानिए क्या है इसमें खास

अगले महीने 25 दिसंबर को क्रिसमस (Christmas) का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया में अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हंगरी में एक मिठाई चॉकलेट निर्माता ने क्रिसमस के लिए कुछ खास तैयारियां की हैं। कोरोना वायरस महामारी (Covid-19) को ध्यान में रखते हुए उसने चॉकलेट से ऐसा सांता क्लोज (Masked Chocolate Santa Claus,) बनाया है, जो मास्क पहनने का संदेश भी देता है।

यह मॉडल पैरों की तस्वीर शेयर कर कमाती है पैसा, लोग 300 डॉलर तक देने को तैयार

लास्जलो रिमोकीज का यह चॉकलेट सांता इंटरनेट (Masked Chocolate Santa Claus goes viral in the Internet) पर जंगल में आग की तरह वायरल हो रहा है। उसे लगातार इसके ऑर्डर मिल रहे हैं। लास्जलो राजधानी बुडापेस्ट से करीब 70 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित होक गांव के आंगन में अपनी दुकान चलाते हैं।

OMG! एक शख्स जिसने की Doll से शादी, अब दोनों रह रहे है मिंया-बीवी की तरह

उनका कहना है कि कोरोना के प्रकोप देखते हुए मेरे ख्याल से सांता को भी मास्क पहनना होगा, चूंकि उन्हें लोग के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करना होगा। लास्जलो फिलहाल रोज चॉकलेट निर्मित 100 सांता क्लोज तैयार कर रहे हैं।

Pakistan की पहली ट्रांसजेंडर वकील Nisha Rao, बनना चाहती हैं जज, कभी पेट पालने लिए मांगती थीं भीख

इन्हें बनाने में लास्जलो इतालवी चॉकलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सांता की टोपी लाल ही रखी है। वहीं, मास्क बनाने के लिए बादाम, चीनी और अंडे के सफेद भाग से तैयार पेस्ट का उपयोग किया है, जो देखने में कुछ पीला व सफेद है।