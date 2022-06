ऐसा देश, जहां पैदा होते ही 1 साल का हो जाता है बच्चा

दुनियाभर में आपने कई ऐसी चीजों के बारे में देखा, सुना या पढ़ा होगा जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही एक देश है जहां बच्चा पैदा होते ही एक साल का हो जाता है। जिसने भी ये सुना उसको यकीन नहीं हुआ कि, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?

दुनियाभर में अलग-अलग देशों में अलग-अलग मान्यताएं हैं। दरअसल हर देश का अपना रहन-सहन होता है। इसी तरह देश के अलग-अलग राज्यों में भी कई तरह के समुदाय रहते हैं और वो अपनी संस्कृति या मान्यताओं या यूं कहें अंधविश्वास के हिसाब से जीते हैं। आपने दुनियाभर में कई ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा, सुना या देखा होगा जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ऐसा ही एक देश है जहां बच्चे पैदा होने के बाद ही एक साल हो जाते हैं। सुनने पर ये अटपटा तो लगता ही है साथ ही यकीन करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन एक हद तक ये सही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

