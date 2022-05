Rectal Prolapse Disease: जानिए महिलाओं में क्यों होती है 'रेक्टल प्रोलैप्स' बीमारी, जानें इसके लक्षण और कारण

Rectal Prolapse Disease: रेक्टल प्रोलैप्स के गंभीर बीमारी है। रेक्टल प्रोलैप्स में हमारा मलद्वार बाहर आने लगता है। रेक्टल प्रोलैप्स अक्सर कमजोर मांसपेशियों के कारण होता है। ये बीमारी ज्यादातर महिलाओं में 50 की उम्र के बाद देखी जाती है। ये धीमे-धीमे गंभीर स्थिति का रूप लेने लगती है।

Updated: May 26, 2022 12:22:52 pm

Rectal Prolapse Disease: आज के समय में महिलाओं में रेक्टल प्रोलैप्स की बीमारी सबसे ज्यादा हो रही है। ये बीमारी ज्यादातर महिलाओं में 50 की उम्र के बाद देखी जाती है। इस बीमारी में महिलाएं दर्द बर्दाश्त करती है, लेकिन इसके बारे में किसी को बताती नही है। महिलाएं शर्मिंदगी से बचने के लिए इस बीमारी को तब तक छिपाती हैं, जब तक की यह गंभीर रूप नहीं ले लेती है। तो आइए जानते हैं रेक्टल प्रोलैप्स बीमारी होने के कारण और इसके लक्षण के बारे में

Rectal Prolapse causes symptoms and precautions in hindi