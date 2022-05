Breast Cancer: ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए अपनी डाइट में करें इन चीजों को शामिल, जोखिम होगा कम

Breast Cancer: हर महिला के मन में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बना हुआ रहता है। महिलाओं में होने वाले सबसे प्रमुख कैंसरों में से एक ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से बचना चाहती हैं तो अपने डाइट कुछ ऐसी हेल्दी चीजों को शामिल करें, जिससे ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम किया जा सके।

Breast Cancer: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर एक जानलेवा बीमारी होती है। जिसकी वजह से हर महिला के मन में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बना हुआ रहता है। ब्रेस्ट कैंसर के प्रति लापरवाही करना जानलेवा साबित हो सकता है। अगर समय रहते आप इलाज और डाइट अच्छे से करके ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम कर सकती है। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर से बचना चाहती हैं तो अपनी डाइट पर विशेष ध्यान दें और अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें को शामिल करें, जिससे ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी खास चीजों के बारे में, जो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करते हैं

These foods to reduce the risk of breast cancer