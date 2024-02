कम वजन वाले बच्चों को हृदय रोग का खतरा ज्यादा, जानिए क्यों

लंदन: वैज्ञानिकों ने एक नई खोज में बताया है कि जन्म के समय कम वजन और बड़े होकर होने वाली हृदय रोगों के बीच एक खास रिश्ता है। ये रिश्ता माँ और बच्चे के साझा किए गए खास तरह के जीन की वजह से बनता है। पहले भी कई शोधों में पाया गया था कि कम वजन के साथ जन्मे बच्चों को बड़े होकर हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियाँ होने का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन, अब तक ये साफ नहीं था कि ऐसा क्यों होता है।

Underweight Babies at Higher Risk of Heart Disease, Know Why