वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, विलुप्त मानव प्रजाति के 15 लाख साल पुराने हाथ के जीवाश्म मिले

दुनियाभर के वैज्ञानिक अक्सर ही अलग-अलग खोजों में लगे रहते हैं। कई वैज्ञानिक वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए खोज करते हैं तो कई पुराने समय की चीज़ों की खोज करते हैं जिससे उनसे जुड़ी अहम जानकारी का पता लगाया जा सके। हाल ही में केन्या के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ही खोज की है जिससे लाखों साल पुराने कई राज़ खुल सकते हैं।