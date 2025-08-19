Patrika LogoSwitch to English

17 लाख अफगान नागरिक पाकिस्तान और ईरान से लौटे घर

Afghans Being Deported: पाकिस्तान और ईरान से बड़ी संख्या में अफगान नागरिक घर लौट रहे हैं।

Tanay Mishra

Aug 19, 2025

Afghans deported from Iran
ईरान से घर लौटते अफगान नागरिक (फोटो - ह्यूमन राइट्स वॉच)

अफगानिस्तान (Afghanistan) के दो पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों को निकाला जा रहा है। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि किन दो देशों से अफगान नागरिकों को निकाला जा रहा है? हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान (Pakistan) और ईरान (Iran) की। दोनों ही देशों में बड़ी संख्या में अफगान नागरिक रहते थे, लेकिन इस साल की शुरुआत से ही दोनों देशों से बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों को डिपोर्ट किया जा रहा है।

17 लाख अफगान नागरिक लौटे घर

यूएन (यूनाइटेड नैशन्स) के एक प्रवक्ता ने हाल ही में बताया कि 17 लाख अफ़ग़ान नागरिक पाकिस्तान और ईरान से अपने देश लौट चुके हैं। यह आंकड़ा इस साल की शुरुआत से अब तक का है।

डिपोर्टेशन अभियान

पाकिस्तान और ईरान, दोनों ही देशों में अफगान नागरिकों के लिए डिपोर्टेशन अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिकों को दोनों देशों से डिपोर्ट किया जा रहा है।

किस वजह से किया जा रहा है डिपोर्ट?

पाकिस्तान और ईरान से अफगान नागरिकों को सुरक्षा कारणों की वजह से डिपोर्ट किया जा रहा है। इसी वजह से अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिकों के खिलाफ देशव्यापी डिपोर्टेशन अभियान चलाया जा रहा है।

Published on:

19 Aug 2025 02:33 pm

Hindi News / World / 17 लाख अफगान नागरिक पाकिस्तान और ईरान से लौटे घर

