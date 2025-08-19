17 लाख अफगान नागरिक पाकिस्तान और ईरान से लौटे घर

अफगानिस्तान (Afghanistan) के दो पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों को निकाला जा रहा है। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि किन दो देशों से अफगान नागरिकों को निकाला जा रहा है? हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान (Pakistan) और ईरान (Iran) की। दोनों ही देशों में बड़ी संख्या में अफगान नागरिक रहते थे, लेकिन इस साल की शुरुआत से ही दोनों देशों से बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों को डिपोर्ट किया जा रहा है।
यूएन (यूनाइटेड नैशन्स) के एक प्रवक्ता ने हाल ही में बताया कि 17 लाख अफ़ग़ान नागरिक पाकिस्तान और ईरान से अपने देश लौट चुके हैं। यह आंकड़ा इस साल की शुरुआत से अब तक का है।
पाकिस्तान और ईरान, दोनों ही देशों में अफगान नागरिकों के लिए डिपोर्टेशन अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिकों को दोनों देशों से डिपोर्ट किया जा रहा है।
पाकिस्तान और ईरान से अफगान नागरिकों को सुरक्षा कारणों की वजह से डिपोर्ट किया जा रहा है। इसी वजह से अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिकों के खिलाफ देशव्यापी डिपोर्टेशन अभियान चलाया जा रहा है।