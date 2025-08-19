17 लाख अफगान नागरिक पाकिस्तान और ईरान से लौटे घर

अफगानिस्तान (Afghanistan) के दो पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों को निकाला जा रहा है। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि किन दो देशों से अफगान नागरिकों को निकाला जा रहा है? हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान (Pakistan) और ईरान (Iran) की। दोनों ही देशों में बड़ी संख्या में अफगान नागरिक रहते थे, लेकिन इस साल की शुरुआत से ही दोनों देशों से बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों को डिपोर्ट किया जा रहा है।