Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर ने 4 किलोमीटर की दूरी से रूसी सैनिकों को मारते हुए बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें वीडियो

Ukraine's Ghost Sniper Creates World Record: यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर ने एक बार फिर सबसे लंबी दूरी से गोली मारते हुए रूसी सैनिकों को मार गिराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 19, 2025

Ukraine's ghost sniper
यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर (प्रतीकात्मक फोटो)

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 41 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। दोनों देशों की सेना, एक-दूसरे के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है, लेकिन यूक्रेनी सैनिक भी डटकर सामना कर रहे हैं और दुश्मन सैनिकों को मार गिरा रहे हैं। इसी बीच यूक्रेनी सेना की एक खास यूनिट के सैनिक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि यूक्रेनी सैनिक ने ऐसा क्या किया? दरअसल उसने सबसे ज़्यादा दूरी से किसी को मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।

यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर यूनिट का कमाल

यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर (Ghost Sniper) यूनिट को लंबी दूरी पर तैनात दुश्मन को मार गिराने के लिए जाना जाता है। अक्सर ही घोस्ट स्नाइपर यूनिट के सैनिक लंबी दूरी से रूसी सैनिकों को निशाना बनाते हैं और एक बार फिर एक घोस्ट स्नाइपर ने ऐसा ही कुछ किया। यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर यूनिट के एक सैनिक ने करीब 4 किलोमीटर की दूरी से निशाना लगाते हुए 2 रूसी सैनिकों को मार गिराया।

ये भी पढ़ें

ज़ेलेन्स्की और यूरोपीय लीडर्स से मीटिंग के बीच में ही ट्रंप ने लगाया पुतिन को फोन
विदेश
trump calls putin

बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर यूनिट के सैनिक ने 4 किलोमीटर की दूरी से दो रूसी सैनिकों को मार गिराते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह सबसे ज़्यादा दूरी से किसी को मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला यह शॉट 14 अगस्त, 2025 को यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में पोक्रोव्स्क के पास लिया गया, जिसमें रूस के दो सैनिक मारे गए। इससे पहले भी यह वर्ल्ड रिकॉर्ड यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर यूनिट के सैनिक के ही नाम था, जिसने नवंबर 2023 में 3.8 किलोमीटर की दूरी से एक रूसी सैनिक को मार गिराया था।

कैसे लगाया निशाना?

यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर यूनिट के सैनिक ने यूक्रेन में ही बनी 14.5 मिमी "एलिगेटर" राइफल से यह निशाना लगाया। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ड्रोन की भी मदद ली गई। जिस समय घोस्ट स्नाइपर यूनिट के सैनिक ने यह निशाना लगाया, उस समय दो रूसी सैनिक एक इमारत में थे और उन्हें खिड़की के ज़रिए निशाना बनाते हुए गोली मारी।

ये भी पढ़ें

Viral Video: बेटी ने किया पिता के साथ मज़ाक, वीडियो देखकर हंस पड़ेंगे आप
विदेश
iPhone prank

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Published on:

19 Aug 2025 12:15 pm

Hindi News / World / यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर ने 4 किलोमीटर की दूरी से रूसी सैनिकों को मारते हुए बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.