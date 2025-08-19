यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर ने 4 किलोमीटर की दूरी से रूसी सैनिकों को मारते हुए बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें वीडियो

यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर यूनिट के सैनिक ने 4 किलोमीटर की दूरी से दो रूसी सैनिकों को मार गिराते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह सबसे ज़्यादा दूरी से किसी को मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला यह शॉट 14 अगस्त, 2025 को यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में पोक्रोव्स्क के पास लिया गया, जिसमें रूस के दो सैनिक मारे गए। इससे पहले भी यह वर्ल्ड रिकॉर्ड यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर यूनिट के सैनिक के ही नाम था, जिसने नवंबर 2023 में 3.8 किलोमीटर की दूरी से एक रूसी सैनिक को मार गिराया था।