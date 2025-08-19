यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर ने 4 किलोमीटर की दूरी से रूसी सैनिकों को मारते हुए बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें वीडियो

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 41 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। दोनों देशों की सेना, एक-दूसरे के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है, लेकिन यूक्रेनी सैनिक भी डटकर सामना कर रहे हैं और दुश्मन सैनिकों को मार गिरा रहे हैं। इसी बीच यूक्रेनी सेना की एक खास यूनिट के सैनिक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि यूक्रेनी सैनिक ने ऐसा क्या किया? दरअसल उसने सबसे ज़्यादा दूरी से किसी को मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर (Ghost Sniper) यूनिट को लंबी दूरी पर तैनात दुश्मन को मार गिराने के लिए जाना जाता है। अक्सर ही घोस्ट स्नाइपर यूनिट के सैनिक लंबी दूरी से रूसी सैनिकों को निशाना बनाते हैं और एक बार फिर एक घोस्ट स्नाइपर ने ऐसा ही कुछ किया। यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर यूनिट के एक सैनिक ने करीब 4 किलोमीटर की दूरी से निशाना लगाते हुए 2 रूसी सैनिकों को मार गिराया।
यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर यूनिट के सैनिक ने 4 किलोमीटर की दूरी से दो रूसी सैनिकों को मार गिराते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह सबसे ज़्यादा दूरी से किसी को मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला यह शॉट 14 अगस्त, 2025 को यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में पोक्रोव्स्क के पास लिया गया, जिसमें रूस के दो सैनिक मारे गए। इससे पहले भी यह वर्ल्ड रिकॉर्ड यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर यूनिट के सैनिक के ही नाम था, जिसने नवंबर 2023 में 3.8 किलोमीटर की दूरी से एक रूसी सैनिक को मार गिराया था।
यूक्रेनी घोस्ट स्नाइपर यूनिट के सैनिक ने यूक्रेन में ही बनी 14.5 मिमी "एलिगेटर" राइफल से यह निशाना लगाया। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ड्रोन की भी मदद ली गई। जिस समय घोस्ट स्नाइपर यूनिट के सैनिक ने यह निशाना लगाया, उस समय दो रूसी सैनिक एक इमारत में थे और उन्हें खिड़की के ज़रिए निशाना बनाते हुए गोली मारी।