2025 की नोबेल विजेता मारिया ने PM मोदी से की ये खास अपील, भारत को बताया महान लोकतंत्र

पिछले 15 महीनों से छिपकर रह रहीं माचाडो ने कहा, “भारत एक महान लोकतंत्र है। पूरी दुनिया आपकी ओर देखती है। यह एक जिम्मेदारी भी है। लोकतंत्र को हमेशा मजबूत करना चाहिए।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जताई और उम्मीद की कि वे जल्द ही एक स्वतंत्र वेनेजुएला में उनकी मेहमाननवाजी करेंगी। माचाडो ने महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष को अपनी प्रेरणा बताया और कहा, “गांधी जी ने दिखाया कि शांति में बहुत ताकत है।” उनकी बेटी हाल ही में भारत यात्रा पर गई थी और उसे भारतीय संस्कृति व राजनीति बहुत पसंद है।