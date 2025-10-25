Patrika LogoSwitch to English

2025 की नोबेल विजेता मारिया ने PM मोदी से की ये खास अपील, भारत को बताया महान लोकतंत्र

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना माचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला, और उन्होंने भारत को "महान लोकतंत्र" और "दुनिया के लिए मिसाल" बताया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 25, 2025

María Corina Machado

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया (X)

वेनेजुएला (Venezuela) में लोकतंत्र (Democracy) के लिए दो दशक से अधिक समय से संघर्ष कर रहीं विपक्षी नेता मारिया कोरीना माचाडो (María Corina Machado) को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। उन्होंने एक गुप्त ठिकाने से टाइम्स नाउ (Times Now) को दिए इंटरव्यू में भारत की खूब तारीफ की और इसे “महान लोकतंत्र” और “दुनिया के लिए मिसाल” बताया। माचाडो ने कहा कि अगर वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल होता है, तो भारत उनका “महान सहयोगी” बन सकता है। दोनों देश ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में मजबूत रिश्ते बना सकते हैं।

भारत के लिए सम्मान

पिछले 15 महीनों से छिपकर रह रहीं माचाडो ने कहा, “भारत एक महान लोकतंत्र है। पूरी दुनिया आपकी ओर देखती है। यह एक जिम्मेदारी भी है। लोकतंत्र को हमेशा मजबूत करना चाहिए।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जताई और उम्मीद की कि वे जल्द ही एक स्वतंत्र वेनेजुएला में उनकी मेहमाननवाजी करेंगी। माचाडो ने महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष को अपनी प्रेरणा बताया और कहा, “गांधी जी ने दिखाया कि शांति में बहुत ताकत है।” उनकी बेटी हाल ही में भारत यात्रा पर गई थी और उसे भारतीय संस्कृति व राजनीति बहुत पसंद है।

मादुरो सरकार पर लगाए आरोप

माचाडो ने 2024 के वेनेजुएला राष्ट्रपति चुनाव की बात की और दावा किया कि विपक्ष ने 70% वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार ने नतीजे “चुरा लिए”। उन्होंने कहा, “हमारे पास 85% मतदान पर्चियों का रिकॉर्ड है। मेरे उम्मीदवार बनने पर रोक थी, लेकिन एक साहसी नेता ने मेरी जगह चुनाव लड़ा।” माचाडो ने मादुरो पर हजारों लोगों को गायब करने और महिलाओं-बच्चों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया।

ट्रंप हमारे बड़े सहयोगी

माचाडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला में लोकतंत्र की लड़ाई में “मुख्य सहयोगी” बताया। उन्होंने कहा कि मादुरो को अब कई देशों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन उनका समय खत्म हो रहा है। माचाडो ने मादुरो को “सम्मानजनक सत्ता हस्तांतरण” का मौका देने की बात भी कही।

भारत के साथ भविष्य की उम्मीदें

माचाडो ने कहा कि अगर वेनेजुएला आजाद होता है, तो भारत के लिए वहां निवेश के बड़े मौके होंगे। उन्होंने कहा, “ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और टेलीकॉम में भारतीय कंपनियों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। हम चाहते हैं कि भारत वेनेजुएला के लोगों के हक और लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज उठाए।”

