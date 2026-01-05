5 जनवरी 2026,

सोमवार

विदेश

नाइजीरिया के लागोस बंदरगाह पर मर्चेंट शिप से कोकीन की बड़ी खेप बरामद, 22 भारतीय गिरफ्तार

नाइजीरिया की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने लागोस के मुख्य बंदरगाह पर एक मर्चेंट शिप से 31.5 किलोग्राम कोकीन बरामद की है। इस मामले में मार्चेंट शिप के 22 भारतीय क्रू सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 05, 2026

drugs

Representational image - IANS

नाइजीरिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नशीले पदार्थों के खिलाफ काम करने वाली ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी (NDLEA) ने एक मर्चेंट शिप पर छापेमारी कर भारी मात्रा में कोकीन बरामद की है। इस मामले में मर्चेंट शिप के 22 भारतीय क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया है।

इस बारे में नाइजीरिया की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने रविवार को बताया कि उसने लागोस के मुख्य बंदरगाह पर एक मर्चेंट शिप से 31.5 किलोग्राम कोकीन बरामद करने के बाद 22 भारतीय क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार किया है।

नाइजीरिया की नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी (NDLEA) की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह मादक पदार्थ 2 जनवरी को एमवी अरुणा हुल्या नामक मर्चेंट शिप से जब्त किया गया। यह शिप मार्शल द्वीप समूह से लागोस पहुंचा था।

नाइजीरिया बना ड्रग्स का ट्रांजिट पॉइंट?

नाइजीरिया को लंबे समय से यूरोप और अन्य अफ्रीकी देशों में भेजे जाने वाले नशीले पदार्थों की तस्करी और उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। नाइजीरिया का इस्तेमाल अक्सर ड्रग माफिया यूरोप और अन्य देशों में तस्करी के लिए एक 'ट्रांजिट हब' के रूप में करते हैं।

एजेंसी ने बताया कि पिछले वर्ष नवंबर में भी उसने इसी बंदरगाह पर ब्राजील से कोकीन लेकर आए एक जहाज से 20 फिलीपीनो नाविकों को गिरफ्तार किया था। उस कार्रवाई में कम से कम 20 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई थी।

इससे पहले उसी महीने NDLEA ने यह भी कहा था कि वह लागोस बंदरगाह पर एक कंटेनर में पाए गए 1,000 किलोग्राम कोकीन के आयात के पीछे सक्रिय एक गिरोह की जांच के लिए अमेरिकी और ब्रिटिश नशीली दवाओं रोधी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

Updated on:

05 Jan 2026 12:19 am

Published on:

05 Jan 2026 12:17 am

Hindi News / World / नाइजीरिया के लागोस बंदरगाह पर मर्चेंट शिप से कोकीन की बड़ी खेप बरामद, 22 भारतीय गिरफ्तार

