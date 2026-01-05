नाइजीरिया के लागोस बंदरगाह पर मर्चेंट शिप से कोकीन की बड़ी खेप बरामद, 22 भारतीय गिरफ्तार

नाइजीरिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नशीले पदार्थों के खिलाफ काम करने वाली ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी (NDLEA) ने एक मर्चेंट शिप पर छापेमारी कर भारी मात्रा में कोकीन बरामद की है। इस मामले में मर्चेंट शिप के 22 भारतीय क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया है।