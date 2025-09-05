26 देशों ने दी यूक्रेन को युद्ध के बाद सुरक्षा की गारंटी, रूस ने किया दावे को खारिज

रूस ने इस सुरक्षा गारंटी की योजना की कड़ी आलोचना की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे यूरोपीय महाद्वीप के लिए खतरे की स्थिति बताते हुए पूरी तरह इसे अस्वीकार्य बताया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव (Dmitry Peskov) ने यूक्रेन के लिए वेस्टर्न देशों की तरफ से दी गई सुरक्षा गारंटी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि विदेशी, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकी सैनिक निश्चित रूप से यूक्रेन को सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकते। पेस्कोव ने चेतावनी भी दी है कि यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती को रूस की तरफ से उकसावे की कार्रवाई माना जाएगा और इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।