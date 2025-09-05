Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

26 देशों ने दी यूक्रेन को युद्ध के बाद सुरक्षा की गारंटी, रूस ने किया दावे को खारिज

Russia-Ukraine War: रूस के खिलाफ युद्ध खत्म होने के बाद 26 देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने की बात कही है। इस पर रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 05, 2025

Russia reacts on security guarantees given by 26 nations to Ukraine
Russia reacts on security guarantees given by 26 nations to Ukraine (Photo - Patrika Graphics)

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War), जो पिछले 42 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है, ने यूक्रेन में तबाही मचा दी है और इसकी वजह से जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। हालांकि यूक्रेन को लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना भी डटकर रूसी सेना का सामना कर रही है। इस वजह से कई रूसी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। इस युद्ध की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर कई देश, यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और मदद की पेशकश भी की है।

26 देशों ने दी यूक्रेन को युद्ध के बाद सुरक्षा की गारंटी

26 देशों ने यूक्रेन को युद्ध के बाद सुरक्षा की गारंटी दी है। इनमें मुख्य रूप से यूरोपीय देश हैं, जिन्होंने युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेजने की पेशकश की है। इस पहल को 'कोएलिशन ऑफ द विलिंग' (Coalition Of The Willing) नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पेरिस में हाल ही में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व में 26 देशों ने यूक्रेन को युद्ध सुरक्षा गारंटी देने का वचन दिया है।

ये भी पढ़ें

बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी, इस साल होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगी तबाही
विदेश
Baba Vanga

सैन्य और कूटनीतिक उपाय

इन 26 देशों ने यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह योजना भी बनाई है कि अगर भविष्य में रूस ने फिर से यूक्रेन पर हमला किया, तो उसका जवाब देने के लिए ये देश सैन्य और कूटनीतिक उपाय करेंगे। इस योजना के तहत इन देशों ने यूक्रेन में शांति स्थापना के बाद अपनी सेनाएं भेजने का ऑफर दिया है। इसके तहत न सिर्फ यूक्रेन की ज़मीनी सुरक्षा, बल्कि हवाई और समुद्री सुरक्षा भी की जाएगी।

रूस की प्रतिक्रिया

रूस ने इस सुरक्षा गारंटी की योजना की कड़ी आलोचना की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे यूरोपीय महाद्वीप के लिए खतरे की स्थिति बताते हुए पूरी तरह इसे अस्वीकार्य बताया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव (Dmitry Peskov) ने यूक्रेन के लिए वेस्टर्न देशों की तरफ से दी गई सुरक्षा गारंटी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि विदेशी, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकी सैनिक निश्चित रूप से यूक्रेन को सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकते। पेस्कोव ने चेतावनी भी दी है कि यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती को रूस की तरफ से उकसावे की कार्रवाई माना जाएगा और इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

“अमेरिका को भारत की ज़रूरत”, पूर्व अमेरिकी अधिकारी का बड़ा बयान
विदेश
Mary Kissel

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Published on:

05 Sept 2025 10:55 am

Hindi News / World / 26 देशों ने दी यूक्रेन को युद्ध के बाद सुरक्षा की गारंटी, रूस ने किया दावे को खारिज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट