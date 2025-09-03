“अमेरिका को भारत की ज़रूरत”, पूर्व अमेरिकी अधिकारी का बड़ा बयान

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के 'टैरिफ वॉर' की वजह से भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के संबंधों में दरार पड़ गई है। ऐसा करके ट्रंप अपने ही देश में घिर गए हैं। अमेरिका के कई पूर्व मंत्री, अधिकारी और एक्सपर्ट्स, अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। अब एक और पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने ट्रंप के भारत से संबंधों को बिगाड़ने के विषय पर बात करते हुए अमेरिका के लिए भारत को ज़रूरी बताया है। हाल ही में पूर्व अमेरिकी विदेश विभाग सलाहकार मैरी किसेल (Mary Kissel) ने इस बारे में एक बड़ा बयान दिया है।