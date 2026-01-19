वेनेजुएला के पड़ोसी देश में मचा मौत का ताडंव, हिंसक झड़प में 27 जानें गईं, ट्रंप ने भी दी थी धमकी…

वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया में मौत का ताडंव मचा है। कोलंबियाई सेना के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम कोलंबिया में एक विरोधी गुट के साथ हिंसक झड़पों में वामपंथी गुरिल्ला गुटों के कम से कम 27 सदस्य मारे गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक राजधानी बगोटा से 300 किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम में गुआवियारे डिपार्टमेंट की एल रेटोर्नो नगर पालिका के एक ग्रामीण इलाके में झड़पें हुईं। सेना के मुताबिक यह इलाका कोकीन उत्पादन और तस्करी में अपनी भूमिका के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।