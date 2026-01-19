19 जनवरी 2026,

सोमवार

विदेश

वेनेजुएला के पड़ोसी देश में मचा मौत का ताडंव, हिंसक झड़प में 27 जानें गईं, ट्रंप ने भी दी थी धमकी…

कोलंबिया में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में 27 लोगों की मौत हुई है। कोलंबिया की सेना ने कहा कि वर्चस्व को लेकर हुई लड़ाई में वेरा गुट के सदस्य मारे गए।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 19, 2026

कोलंबिया में हिंसक झड़प (फोटो- सोशल मीडिया)

वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया में मौत का ताडंव मचा है। कोलंबियाई सेना के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम कोलंबिया में एक विरोधी गुट के साथ हिंसक झड़पों में वामपंथी गुरिल्ला गुटों के कम से कम 27 सदस्य मारे गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक राजधानी बगोटा से 300 किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम में गुआवियारे डिपार्टमेंट की एल रेटोर्नो नगर पालिका के एक ग्रामीण इलाके में झड़पें हुईं। सेना के मुताबिक यह इलाका कोकीन उत्पादन और तस्करी में अपनी भूमिका के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।

वर्चस्व कायम करने को लेकर हुई हिंसा

सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि हिंसा की वजह इलाके में वर्चस्व कायम करने को लेकर हुई। उन्होंने कहा कि सालों से उग्रवादी संगठनों के साथ शांतिवार्ता और निरस्त्रीकरण प्रयासों के बावजूद सशस्त्र समूह अभी भी हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक यह हिंसक झड़प हाल के महीनों में सबसे घातक झड़पों में से थीं।

FARC से अलग हुए गुट

कोलंबियाई सेना ने बताया कि इस झड़प में दो विरोधी गुट आमने सामने थे। जोकि कोलंबिया के पूर्व रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज या FARC से अलग हो गए थे। एक गुट का नेतृत्व नेस्टर ग्रेगोरियो वेरा कर रहा है, जिसे इवान मोर्डिस्को के नाम से जाना जाता है, जबकि विरोधी गुट का नेतृत्व अलेक्जेंडर डियाज मेंडोजा कर रहा है, जिसे कैलरक कॉर्डोबा के नाम से भी जाना जाता है।

सेना ने कहा कि दोनों गुट पहले सेंट्रल जनरल स्टाफ के हिस्सा थे। यह सरकार से असंतुष्ट विरोधी गुटों का संगठन था, लेकिन अप्रैल 2024 में आतंरिक मतभेदों के कारण ये गुट अलग हो गए। उन्होंने कहा कि सभी मृतक वेरा गुट के सदस्य थे। वहीं, मेंडोजा गुट और राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की सरकार के बीच शांतिवार्ता अभी चल रही है, जबकि वेरा का गुट संघर्ष विराम समझौते के बावजूद भी सक्रिय रूप से हिंसक कार्रवाईयों को अंजाम दे रहा है।

60 सालों से जारी है हिंसक झड़प

कोलंबिया 60 से अधिक वर्षों से अपने सशस्त्र संघर्ष से पीड़ित है, जो मुख्य रूप से ड्रग तस्करी और अवैध खनन के कारण हुआ है, जिससे 450,000 से अधिक मौतें हुई हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। राष्ट्रपति पेट्रो द्वारा "पूर्ण शांति" को आगे बढ़ाने का प्रयास अवैध अर्थव्यवस्थाओं में सत्ता के लिए होड़ कर रहे विभिन्न सशस्त्र समूहों के बीच चल रहे संघर्षों से लगातार बाधित हो रहा है।

कोलंबिया को भी दे चुके हैं सैन्य कार्रवाई की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएलाई राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कोलंबिया को भी सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं उन्होंने कहा कि मेक्सिको को ड्रग्स के मामले में ठीक से काम करना होगा। अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार जितने आकर्षक लगते हैं, वे अमेरिकी कंपनियों के लिए फायदे से ज्यादा जोखिम भरे हो सकते हैं।

Published on:

19 Jan 2026 07:08 am

वेनेजुएला के पड़ोसी देश में मचा मौत का ताडंव, हिंसक झड़प में 27 जानें गईं, ट्रंप ने भी दी थी धमकी…

