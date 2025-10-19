Dengue: बाढ़ के बाद डेंगू मचा रहा तबाही, पाकिस्तान में पीड़ितों की संख्या पहुंची 3.5 हजार के पार, कई लोगों की मौत

इससे पहले खबर आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन में 70 से ज्यादा नए डेंगू के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की एकीकृत रोग निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली (आईडीएसआरएस) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक दिन में 27 नए मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिससे वर्तमान में उपचाराधीन डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 51 हो गई है।