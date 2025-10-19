Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Dengue: बाढ़ के बाद डेंगू मचा रहा तबाही, पाकिस्तान में पीड़ितों की संख्या पहुंची 3.5 हजार के पार, कई लोगों की मौत

Dengue in Pakistan: पाकिस्तान अभी बाढ़ की तबाही से उबर भी नहीं पाया था कि वहां डेंगू और चिकुनगुनिया के मामले बड़ी संख्या में सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान में डेंगू के हजारों मामले हर साल सामने आते हैं।

2 min read

भारत

image

Swatantra Mishra

Oct 19, 2025

Dengue Cases in Pakistan

पाकिस्तान में डेंगू का कहर (Photo: IANS)

Dengue in Pakistan: पाकिस्तान अभी बाढ़ की त्रासदी से उबर भी नहीं पाया था कि वहां डेंगू और चिकनगुनिया ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

डेंगू के बढ़ रहे मामलों पर याचिका दायर

प्रांतीय स्वास्थ्य अधिकारियों के लापरवाह रवैए और प्रभावी निवारक उपाय न करने के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) में एक याचिका दायर की गई है।

अदालत से की हस्तक्षेप की मांग

याचिका में खैबर पख्तूनख्वा के स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य महानिदेशक और पेशावर आयुक्त को प्रतिवादी बनाया गया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में निढाल स्वच्छता व्यवस्था और कचरे के जमाव के कारण मच्छरों के प्रजनन से बढ़ते जन स्वास्थ्य खतरे का हवाला देते हुए अदालत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है।

डेंगू और चिकनगुनिया से हो चुकी कई मौत

याचिका के अनुसार, इस प्रकोप के कारण पहले ही कई मौत हो चुकी हैं और समन्वित प्रतिक्रिया के अभाव में और भी मौतें हो सकती हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि बार-बार जनता की शिकायतों के बावजूद, संबंधित संस्थानों द्वारा कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई है।

याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार संविधान (पाकिस्तान) के अनुच्छेद 9ए के तहत संरक्षित है और अदालत से आग्रह किया कि वह आपातकालीन फॉगिंग अभियान, मच्छर भगाने के अभियान और इन बीमारियों से प्रभावित लोगों के लिए मुफ्त इलाज का आदेश दे।

पाकिस्तानी मीडिया हाउस 'हम न्यूज' के अनुसार पूरे प्रांत में डेंगू की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के पुष्ट मामलों की कुल संख्या अब 3,500 को पार कर गई है।

इससे पहले खबर आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन में 70 से ज्यादा नए डेंगू के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की एकीकृत रोग निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली (आईडीएसआरएस) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक दिन में 27 नए मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिससे वर्तमान में उपचाराधीन डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 51 हो गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल अब तक पूरे प्रांत में प्रयोगशाला के पुष्ट 3,582 मामले सामने आए हैं। इनमें से 1,474 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, 3,314 ठीक हो चुके हैं जबकि दो की मौत हो गई। वर्ष 2021 में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा (KP) प्रांत बुरी तरह प्रभावित हुए। अकेले पंजाब में 24,146 मामले सामने आए और 127 मौतें हुईं थीं।

(स्रोत-आईएएनएस)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Oct 2025 03:39 pm

Hindi News / World / Dengue: बाढ़ के बाद डेंगू मचा रहा तबाही, पाकिस्तान में पीड़ितों की संख्या पहुंची 3.5 हजार के पार, कई लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान परमाणु समझौता समाप्त: रूस-चीन का UN को पत्र, भारत के लिए क्या हैं बड़े संकेत ?

India Iran Oil Import Boost
विदेश

गाजा युद्ध विराम टूटा ! राफा में इजराइल का खतरनाक हवाई हमला, हमास पर बड़ा आरोप

Air strike in Gaza
विदेश

ड्रग्स ले जा रही पनडुब्बी को अमेरिका ने किया नष्ट, ट्रंप ने कहा – मारे जाते 25,000 अमेरिकी

विदेश

पाकिस्तान पर टैरिफ का डबल हमला : रुपया स्थिर, 7.7 अरब डॉलर रिजर्व, लेकिन ये कमजोरियां बाकी

Pakistan Economic Recovery
विदेश

भारत का AI सपना चमकेगा: राजदूत क्वात्रा ने अमेरिका में खोला पिटारा, 2026 समिट का जोरदार ऐलान !

AI Impact Summit
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.