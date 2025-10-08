बर्फ से जागे 40,000 साल पुराने जीवाणु, खतरनाक बीमारियों के फैलने का जोखिम

रिसर्च की शुरुआत में जीवाणु बहुत धीरे-धीरे बढ़े, लेकिन 6 महीने बाद उन्होंने मज़बूत ग्रुप बना लिए और बायोफिल्म नाम की चिपचिपी परत तक बना डाली। ये सूक्ष्म जीवाणु पिघलने पर कार्बन डाईऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें छोड़ते हैं, जो धरती के तापमान को और तेजी से बढ़ा सकती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आर्कटिक क्षेत्र में गर्मियाँ जितनी लंबी होंगी, उतना ही ज़्यादा इस बात का खतरा होगा कि ये जीव जागकर गैसें छोड़ेगे। भले ही अभी तक ये जीवाणु सीधे तौर पर इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम न दिखे हों, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में अगर कोई ऐसा जीव बाहर निकला जो जानवरों या इंसानों को बीमार कर दे, तो यह नई महामारी की वजह बन सकता है।