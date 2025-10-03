शनि के बर्फ से ढके चंद्रमा पर जीवन की संभावना! दक्षिणी ध्रुव पर मिला पानी

नासा (NASA) के वैज्ञानिकों ने शनि (Saturn) के छोटे चंद्रमा एनसेलाडस (Enceladus) पर जीवन के संकेत खोजने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस बर्फ से ढके चंद्रमा से निकलने वाले फव्वारों में वैज्ञानिकों को नए प्रकार के जैविक यौगिक मिले हैं। ये यौगिक बताते हैं कि एनसेलाडस पर जीवन के अनुकूल माहौल मौजूद हो सकता है। यह खोज नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से मिली जानकारी पर आधारित है। 2008 में कैसिनी ने एनसेलाडस के करीब से उड़ान भरी थी और उस दौरान यह बर्फ के महीन कणों से टकराया था। कैसिनी पर मौजूद कॉस्मिक डस्ट एनालाइज़र ने इन कणों की जांच की। ताज़ा कणों ने हाल ही में साबित कर दिया है कि यह रसायन सीधे शनि के इस चंद्रमा के नीचे मौजूद महासागर से आए हैं।