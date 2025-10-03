Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

शनि के बर्फ से ढके चंद्रमा पर जीवन की संभावना! दक्षिणी ध्रुव पर मिला पानी

Discovery On Saturn's Moon: वैज्ञानिकों को शनि के बर्फ से ढके चंद्रमा पर कुछ ऐसा मिला है जिससे जीवन की संभावना की उम्मीद जगी है।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 03, 2025

Saturn's moon

Saturn's moon (Photo - NASA)

नासा (NASA) के वैज्ञानिकों ने शनि (Saturn) के छोटे चंद्रमा एनसेलाडस (Enceladus) पर जीवन के संकेत खोजने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस बर्फ से ढके चंद्रमा से निकलने वाले फव्वारों में वैज्ञानिकों को नए प्रकार के जैविक यौगिक मिले हैं। ये यौगिक बताते हैं कि एनसेलाडस पर जीवन के अनुकूल माहौल मौजूद हो सकता है। यह खोज नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से मिली जानकारी पर आधारित है। 2008 में कैसिनी ने एनसेलाडस के करीब से उड़ान भरी थी और उस दौरान यह बर्फ के महीन कणों से टकराया था। कैसिनी पर मौजूद कॉस्मिक डस्ट एनालाइज़र ने इन कणों की जांच की। ताज़ा कणों ने हाल ही में साबित कर दिया है कि यह रसायन सीधे शनि के इस चंद्रमा के नीचे मौजूद महासागर से आए हैं।

शनि के हैं 274 आधिकारिक चंद्रमा, एनसेलाडस है खास

एनसेलाडस शनि के 274 आधिकारिक चंद्रमाओं में से एक है और आकार में बहुत छोटा है। यह लगभग 500 किलोमीटर व्यास का है। इसकी खासियत यह है कि इसकी सतह के नीचे एक विशाल महासागर है। दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद दरारों से पानी और बर्फ के फव्वारे निकलते हैं, जो हज़ारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष तक फैल जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एनसेलाडस के महासागर में हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं। ये महासागर की गहराई में पाए जाते हैं और गर्म पानी के साथ रासायनिक ऊर्जा छोड़ते हैं। धरती पर भी आर्कटिक महासागर में ऐसे वेंट्स जीवन को सहारा देते हैं।

लैंडर भेजने की है तैयारी

कैसिनी मिशन 2017 में समाप्त हो गया था। आगे की खोज करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एनसेलाडस पर भविष्य में एक लैंडर भेजना चाहती है, जबकि चीन ने भी ऐसा प्रस्ताव रखा है। दूसरी ओर नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन 2030 में बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर पहुंचेगा और जीवन के संकेत ढूंढेगा।

ये भी पढ़ें

आरएसएफ ने की एयरस्ट्राइक, सूडान में 8 लोगों की मौत
विदेश

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा)

world news

World News in Hindi

Published on:

03 Oct 2025 09:57 am

Hindi News / World / शनि के बर्फ से ढके चंद्रमा पर जीवन की संभावना! दक्षिणी ध्रुव पर मिला पानी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘भारत नहीं झुकेगा’… रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, भारत के नुकसान की भरपाई का किया वादा

Russian President Vladimir Putin and PM Narendra Modi
विदेश

रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ट्रंप पर पलटवार, नाटो को बताया ‘कागजी शेर’

Vladimir Putin hits back at Donald Trump
विदेश

मोरक्को में Gen-Z का गुस्सा भड़का: तीन मौतों के बाद सरकार हटाने के लिए उग्र हुआ आंदोलन

विदेश

राहुल गांधी को विदेश में भारत की आलोचना करना पड़ा भारी, पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने लगाई फटकार

Rahul Gandhi
विदेश

मुनिक एयरपोर्ट पर कई सारे ड्रोन देखे जाने से दहशत, रूस पर शक, 17 फ्लाइटों को तुरंत किया गया रद्द

Drone
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.