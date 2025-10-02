आरएसएफ ने की एयरस्ट्राइक, सूडान में 8 लोगों की मौत

RSF drone strike (Photo - Social media)
सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से जो खूनी जंग शुरू थी, वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस वजह से सूडान में अक्सर ही हिंसा भड़कने के मामले सामने आते रहते हैं। हज़ारों लोग इस खूनी जंग की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग बेघर और विस्थापित हो गए हैं बड़ी संख्या में लोगों को मुश्किल हालात में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सूडान में इस वजह से करोड़ों लोगों के सामने खाने का संकट भी पैदा हो गया है और कुपोषण भी बढ़ रहा है। अक्सर ही आरएसएफ के लड़ाके उन इलाकों पर हमला करते हैं जहाँ सेना का कंट्रोल है। बुधवार को आरएसएफ ने सूडान के उत्तरी दारफुर (North Darfur) राज्य की राजधानी अल फशीर (Al Fashir) के एक रिहायशी इलाके में एयरस्ट्राइक की।
आरएसएफ ने उत्तरी दारफुर की राजधानी अल फशीर के रिहायशी इलाके अल-दराजा अल-औला मोहल्ले में बुधवार को ड्रोन से एयरस्ट्राइक की। इससे जोर का धमाका हुआ और हाहाकार मच गया।
आरएसएफ की ड्रोन से की गई इस एयरस्ट्राइक में 8 लोग मारे गए। एक स्थानीय स्वयंसेवी समूह और चश्मदीद गवाहों ने इस बात की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार यह एयरस्ट्राइक नमाज के समय के बाद हुई। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोगों ने अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली।
आरएसएफ की इस एयरस्ट्राइक में 12 लोग घायल भी हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
