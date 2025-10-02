आरएसएफ ने की एयरस्ट्राइक, सूडान में 8 लोगों की मौत

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से जो खूनी जंग शुरू थी, वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस वजह से सूडान में अक्सर ही हिंसा भड़कने के मामले सामने आते रहते हैं। हज़ारों लोग इस खूनी जंग की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग बेघर और विस्थापित हो गए हैं बड़ी संख्या में लोगों को मुश्किल हालात में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सूडान में इस वजह से करोड़ों लोगों के सामने खाने का संकट भी पैदा हो गया है और कुपोषण भी बढ़ रहा है। अक्सर ही आरएसएफ के लड़ाके उन इलाकों पर हमला करते हैं जहाँ सेना का कंट्रोल है। बुधवार को आरएसएफ ने सूडान के उत्तरी दारफुर (North Darfur) राज्य की राजधानी अल फशीर (Al Fashir) के एक रिहायशी इलाके में एयरस्ट्राइक की।