Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

दुर्घटना में मारे गए 45 भारतीयों को सऊदी अरब में किया गया सुपुर्द ए खाक, जानें अजहरुद्दीन ने क्या बताया

सउदी अरब में हादसे में मारे गए सभी मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर ने पैगंबर की मस्जिद में जनाजे की नमाज अदा की। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 23, 2025

सउदी अरब में मो. अजहरूद्दीन

सऊदी अरब (Saudi Arabia) में एक दुखद बस दुर्घटना में मारे गए 45 भारतीय जायरीनों (तीर्थयात्रियों) को शनिवार को सुपुर्द-ए-खाक (अंतिम संस्कार) कर दिया गया। ये जायरीन उमरा के लिए तेलंगाना से सऊदी अरब पहुंचे थे। मदीना के पास रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक बस और तेल टैंकर की टक्कर में उनकी मौत हो गई थी। मृतकों में 10 बच्चे भी शामिल थे।

जनाजे की नमाज में राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर ने शिरकत की

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर ने पैगंबर की मस्जिद में जनाजे की नमाज अदा की। इसके बाद, मृतकों के पार्थिव शरीर को मदीना के जन्नतुल बाकी कब्रिस्तान में दफन किया गया।

इस दौरान सऊदी अरब में भारतीय राजदूत सुहैल खान, जेद्दा में भारत के महावाणिज्यदूत फ़हद सूरी, तेलंगाना सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी बी. शफीउल्लाह, और AIMIM विधायक माजिद हुसैन समेत कई लोग मौजूद रहे।

तेलंगाना सरकार ने ₹5 लाख मुआवजे का ऐलान किया

इस भीषण हादसे के बाद तेलंगाना सरकार ने हर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही, हर पीड़ित के दो रिश्तेदारों को सऊदी अरब आने-जाने का इंतजाम भी किया।

तेलंगाना सरकार के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया कि आने वाले सभी रिश्तेदारों के लिए परिवहन, भोजन और रहने का इंतजाम किया गया, जबकि कुछ ने अपना खर्च स्वयं उठाया है। पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि सभी कार्य पूरा होने के बाद वह 27 नवंबर को हैदराबाद लौटेंगे।

एक ही परिवार के 17 लोगों की मौत

सऊदी अरब गए इमरान शरीफ ने कहा कि उनकी मौजूदगी में हादसे में मारे गए सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने बताया कि वह गुरुवार को मदीना पहुंचे थे। बता दें कि इमरान के परिवार के 17 लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं। वहीं, सउदी पहुंचे रिजवान ने बताया कि उनकी मां और भाई समेत परिवार के 5 लोगों की हादसे में मौत हो गई। उन्होंने कहा कि वे अब अन्य जरूरी निर्देशों के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं।

यह हादसा हाल के सालों में भारतीय उमराह यात्रियों से जुड़ा सबसे भीषण हादसा है, जिसने कई परिवारों को तोड़कर रख दिया है। अधिकारियों ने कहा कि वे आगे किसी भी मदद के लिए सऊदी अधिकारियों से संपर्क करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Nov 2025 07:00 am

Published on:

23 Nov 2025 06:46 am

Hindi News / World / दुर्घटना में मारे गए 45 भारतीयों को सऊदी अरब में किया गया सुपुर्द ए खाक, जानें अजहरुद्दीन ने क्या बताया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वो पांच ख़तरनाक चीज़ें, जिन्होंने दुनिया भर में मचा रखी है खलबली, जानें कौनसे देश कैसे निपट रहे ?

Five New Giants
Patrika Special News

Exclusive: चीन के नागरिकों को पर्यटन वीजा से भारत की जासूसी होने का अंदेशा: एक्सपर्ट्स की चेतावनी

India-China Visa Security Risks
विदेश

पुतिन, ट्रंप, जिनपिंग नहीं होंगे शामिल, पीएम मोदी के लिए G-20 शानदार मौका, मेलोनी संग खूब जमी

G-20 Summit 2025 Modi Opportunity
विदेश

Muscle Girl : इस बार में काम करती हैं बॉडी-बिल्डर महिलाएं, सिक्स-पैक ऐसे कि पुरुष भी शर्म से गड़ जाएं

Muscle Girl Tokyo Japan
विदेश

कश्मीर में 122 पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय, सिर्फ 9 लोकल: इस साल 45 ढेर, सफेदपोश आतंक का नया खतरा

Jammu Kashmir Pakistani Terrorists
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.