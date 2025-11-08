Patrika LogoSwitch to English

आतंकियों ने किया 5 भारतीयों को किडनैप, बंदूक की नोंक पर माली में दिया वारदात को अंजाम

माली में 5 भारतीयों की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। आतंकियों ने बंदूक की नोंक पर पांचों भारतीयों को किडनैप किया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 08, 2025

5 Indians kidnapped in Mali

5 Indians kidnapped in Mali (Representational Photo)

अफ्रीकी देशों में पिछले कुछ सालों में आतंकवाद तेज़ी से बढ़ा है। अब हालात ऐसे हैं कि समय-समय पर ही आतंकी गतिविधियों के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला अब पश्चिमी अफ्रीकी देश माली (Mali) में सामने आया है। माली में कोबरी (Kobri) के पास गुरुवार को कुछ बंदूकधारी आतंकियों ने 5 भारतीयों को किडनैप कर लिया। पांचों भारतीय एक कंपनी में काम कर रहे थे, जो विद्युतीकरण परियोजनाओं पर काम करती है। इस कंपनी के प्रतिनिधि ने भी पांचों भारतीयों के किडनैप होने की पुष्टि की।

किस संगठन ने दिया किडनैपिंग को अंजाम?

फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने इस किडनैपिंग की ज़िम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि गौर करने वाली बात है कि माली में सैन्य शासन के बावजूद अस्थिरता बढ़ती जा रही है। अल-कायदा (Al-Qaeda) और इस्लामिक स्टेट (ISIS) का माली में प्रभाव बढ़ रहा है। माली में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से संबंधित आतंकी संगठन जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin - JNIM) काफी एक्टिव है। ऐसे में इसी आतंकी संगठन पर इस वारदात को अंजाम देने का शक है, क्योंकि पहले भी जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन इस तरह की किडनैपिंग और कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है।

बाकी भारतीय कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया

कंपनी ने सुरक्षा कारणों से बाकी भारतीय कर्मचारियों को राजधानी बमाको (Bamako) में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे इस तरह की अन्य वारदातों को रोका जा सके।

