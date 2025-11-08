आतंकियों ने किया 5 भारतीयों को किडनैप, बंदूक की नोंक पर माली में दिया वारदात को अंजाम

फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने इस किडनैपिंग की ज़िम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि गौर करने वाली बात है कि माली में सैन्य शासन के बावजूद अस्थिरता बढ़ती जा रही है। अल-कायदा (Al-Qaeda) और इस्लामिक स्टेट (ISIS) का माली में प्रभाव बढ़ रहा है। माली में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से संबंधित आतंकी संगठन जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin - JNIM) काफी एक्टिव है। ऐसे में इसी आतंकी संगठन पर इस वारदात को अंजाम देने का शक है, क्योंकि पहले भी जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन इस तरह की किडनैपिंग और कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है।