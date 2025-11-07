बच्चे पैदा करने के लिए खरीदी जा रही हैं महिलाएं, 11 लाख तक खर्च कर रहे हैं लोग

लंबे समय तक जनसंख्या के मामले में चीन दुनियाभर में सबसे आगे था। हालांकि अब इस मामले में भारत (India) ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। चीन में विवाह दर में गिरावट आ रही है और कई ऐसे लोग भी हैं जो विवाह करने के बावजूद बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। अन्य देशों की ही तरह चीन में भी महंगाई की वजह से ही युवा शादी और बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन में लिंग अनुपात भी बढ़ रहा है और महिलाओं की कमी हो रही है। इस वजह से चीन में पुरुषों के लिए विवाह योग्य महिलाओं की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है।