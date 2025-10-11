Patrika LogoSwitch to English

अटलांटिक महासागर में आया 7.6 तीव्रता का भूकंप, अमेरिका में सुनामी की चेतावनी जारी

ड्रैक पैसेज में शुक्रवार शाम 4:29 बजे (स्थानीय समय अनुसार) 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप आने के 19 मिनट बाद दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी।

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 11, 2025

7.6 magnitude earthquake hits Atlantic Ocean

अटलांटिक महासागर में आया 7.6 तीव्रता का भूकंप (फोटो- एक्स पोस्ट)

दक्षिण अटलांटिक महासागर के ड्रैक पैसेज में शुक्रवार को 7.6 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने यह जानकारी दी है। इस भूकंप का केंद्र दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच, दूर-दराज के पानी में स्थित था। यह भूकंप शुक्रवार को शाम 4:29 बजे (स्थानीय समय अनुसार) आया था।

सतह से 10.5 किलोमीटर नीचे पैदा हुआ भूकंप

यह भूकंप धरती की सतह से 10.5 किलोमीटर नीचे पैदा हुआ था। इस भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक भी महसूस किए गए थे। इस भूकंप के बाद दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। पैसिफिक सुनामी चेतावनी केंद्र ने भूकंप आने के 19 मिनट बाद यह सुनामी अलर्ट जारी किया था। इसमें भूकंप के केंद्र से लगभग 620 मील के दायरे में आने वाले तटीय इलाकों में, खासकर चिली में, खतरनाक लहरें उठने की चेतावनी दी गई थी।

तटीय इलाकों में रहने वालों को सावधान रहने का अलर्ट

इस दौरान किसी भी तट पर 0.3 मीटर (लगभग एक फुट) से ऊंची सुनामी लहरें उठने की आशंका नहीं थी। इस पूर्वानुमान की पुष्टि के लिए केंद्र लगातार आस-पास के समुद्री-स्तर की निगरानी की। साथ ही यह भी कहा गया था कि सुनामी की लहरों को किनारों तक पहुंचने में कई घंटों का समय लग सकता है, ऐसे में तटीय इलाकों में रहने वाले लोग सावधान और सतर्क रहे। हालांकि कुछ घंटों बाद यूएसजीएस ने यह साफ कर दिया था कि अब सुनामी का कोई खतरा नहीं है।

Updated on:

11 Oct 2025 02:37 pm

Published on:

11 Oct 2025 01:56 pm

Hindi News / World / अटलांटिक महासागर में आया 7.6 तीव्रता का भूकंप, अमेरिका में सुनामी की चेतावनी जारी

