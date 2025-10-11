अटलांटिक महासागर में आया 7.6 तीव्रता का भूकंप, अमेरिका में सुनामी की चेतावनी जारी

इस दौरान किसी भी तट पर 0.3 मीटर (लगभग एक फुट) से ऊंची सुनामी लहरें उठने की आशंका नहीं थी। इस पूर्वानुमान की पुष्टि के लिए केंद्र लगातार आस-पास के समुद्री-स्तर की निगरानी की। साथ ही यह भी कहा गया था कि सुनामी की लहरों को किनारों तक पहुंचने में कई घंटों का समय लग सकता है, ऐसे में तटीय इलाकों में रहने वाले लोग सावधान और सतर्क रहे। हालांकि कुछ घंटों बाद यूएसजीएस ने यह साफ कर दिया था कि अब सुनामी का कोई खतरा नहीं है।