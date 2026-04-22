हेल्थकेयर में AI को अपनाने में भारत दुनिया में अव्वल, अमरीका, ब्रिटेन और जापान को पछाड़ा

भारत अब ग्लोबल AI हेल्थकेयर मार्केट में लीडर बनने की राह पर है। लगभग 60% भारत की यह सफलता डिजिटल इंडिया, सस्ते स्मार्टफोन और युवा आबादी की वजह से संभव हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि AI से ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकेंगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ AI को जोड़ने से लाखों गरीब मरीजों को फायदा होगा। हालांकि इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं।

डेटा प्राइवेसी, AI की सटीकता और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम करने की जरूरत है। BCG के अनुसार, यह ट्रेंड न सिर्फ मरीजों, बल्कि डॉक्टरों के काम को भी आसान बना रहा है। अगर सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर आगे बढ़े तो 2030 तक भारत AI हेल्थ टेक्नोलॉजी का हब बन सकता है। यह रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि भारतीय उपभोक्ता भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पूरी तरह तैयार हैं।