जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट में हुआ बच्चे का जन्म, किस देश की मिलेगी नागरिकता?

कैरेबियन एयरलाइंस की जमैका से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट में एक बच्चे का जन्म हुआ है। अमरीकी कानून के अनुसार, तटरेखा से 12 मील तक का हवाई क्षेत्र देश का क्षेत्र माना जाता है। यदि बच्चे का जन्म इस क्षेत्र में हुआ है तो 14वें संशोधन के तहत बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा। इसके प्रमाण के रूप में सटीक अक्षांश-देशांतर के लिए विमान के मेडिकल लॉग या कैप्टन के लॉग की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक है तो भी बच्चा वहां का नागरिक होगा। कैरेबियन एयरलाइंस ने बताया कि फ्लाइट में बच्चे का जन्म 5 अप्रैल को हुआ था।