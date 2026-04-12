‘बातचीत की गुंजाइश बची हुई है’, इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद ईरान की तरफ से आया राहत भरा संकेत

उन्होंने आगे कहा कि ईरान हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए डिप्लोमेसी के सभी साधनों का इस्तेमाल करेगा। हम अपने अधिकारों और ईरानी राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सरकार और सेना ने वार्ता के लिए बेहतरीन मध्यस्थता और आतिथ्य सत्कार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ असिम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक दार का विशेष धन्यवाद दिया। बागाई ने अंत में कहा कि ईरान पाकिस्तान और क्षेत्र के अन्य मित्र देशों के साथ संपर्क और परामर्श जारी रखेगा। डिप्लोमेसी हमेशा सरकार के अन्य अंगों, ईरानी जनता और देश के रक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सुरक्षा और हितों की रक्षा करेगी।