ब्रिटेन में युवक ने गुरुद्वारा साहिब में फेंका मांस का टुकड़ा, हेट क्राइम को लेकर एक्टिव हुई पुलिस 

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
ब्रिटेन के वेस्ट ब्रॉमविच स्थित गुरुनानक गुरुद्वारे साहिब पर मांस का टुकड़ा फेंकने का मामला सामने आया है। ब्रिटिश पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक की पहचान 42 वर्षीय टॉमाज ब्रुच के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया।
दरअसल, वेस्ट ब्रॉमविच की लेबर पार्टी की सांसद सारा कूम्बस ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। उन्होंने ब्रिटिश संसद में कहा था कि आरोपी ने जान बूझकर हेटक्राइम को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और CCTV की मदद से आरोपी की शिनाख्त के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार 42 वर्षीय टॉमाज ब्रुच को गुरुद्वारे के बाहर जानबूझकर कच्चा मांस फेंकने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में चार्ज किया गया है। यह कृत्य सिख धर्म की मान्यताओं के खिलाफ माना जाता है और पुलिस इसे हेट क्राइम के तौर पर देख रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी का कोई स्थायी पता नहीं मिला है। ब्रिटिश पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
ब्रिटिश सांसद ने बताया कि घटना 22 दिसंबर 2025 को हुई थी। गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधकों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी और पुलिस ने उसके बाद मामले की जांच शुरू की। लारा ने कहा कि जब उन्होंने 8 जनवरी को यह मुद्दा संसद में उठाया तब पुलिस ने कार्रवाई तेज की।
वहीं, मामला तूल पकड़ने पर हिंदू और सिख संगठनों आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की अपील की। उन्होंने कहा कि दोषी को ऐसी सजा मिले ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गलती दोहराई न जाए।
