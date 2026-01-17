ब्रिटेन में युवक ने गुरुद्वारा साहिब में फेंका मांस का टुकड़ा, हेट क्राइम को लेकर एक्टिव हुई पुलिस 

पुलिस के अनुसार 42 वर्षीय टॉमाज ब्रुच को गुरुद्वारे के बाहर जानबूझकर कच्चा मांस फेंकने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में चार्ज किया गया है। यह कृत्य सिख धर्म की मान्यताओं के खिलाफ माना जाता है और पुलिस इसे हेट क्राइम के तौर पर देख रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी का कोई स्थायी पता नहीं मिला है। ब्रिटिश पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।