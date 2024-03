अबू धाबी के हिंदू मंदिर में सामान्य जनता के दर्शन के लिए आज से खुले द्वार

नई दिल्लीPublished: Mar 01, 2024 01:30:30 pm Submitted by: Tanay Mishra

Hindu Temple In Abu Dhab Is Now Open For Public: अबू धाबी के पहले और इकलौते हिंदू मंदिर के द्वार आज से सामान्य जनता के लिए खुल गए हैं।

Hindu Temple in Abu Dhabi

अबू धाबी के पहले और इकलौते हिंदू मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Of India Narendra Modi) ने 15 फरवरी को किया था। पीएम मोदी ने अबू धाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण (बीएपीएस) संस्था के मंदिर का उद्घाटन किया और साथ ही मंदिर की पहली आरती में भी हिस्सा लिया। इस मंदिर के निर्माण पर करीब 700 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और यह करीब 27 एकड़ में बना है। इस मंदिर में भगवान शिव, उनके परिवार, राधा-कृष्ण जी, सीता-राम जी, जगन्नाथ जी और तिरुपति बालाजी की भी मूर्ति स्थापित है। मंदिर की वास्तुकला भी कमाल की है। आज से इस मंदिर में सामान्य जनता के लिए दर्शन भी शुरू हो गए हैं।



सामान्य जनता कब से कर सकेगी दर्शन?



अबू धाबी के हिंदू मंदिर में सामान्य जनता आज यानी कि 1 मार्च से दर्शन कर सकेगी। सामान्य जनता के लिए लिए मंदिर के द्वार खुल गए हैं और दर्शन का सिलसिला शुरू भी हो गया है। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक मंदिर सभी के लिए खुला रहेगा, पर सिर्फ मंगलवार से रविवार तक। मंदिर हर सोमवार को बंद रहेगा।





ऑनलाइन करनी होगी बुकिंग



श्रद्धालुओं के लिए अबू धाबी के हिंदू मंदिर में दर्शन के लिए कोई एंट्री फीस नहीं लगेगी, पर उन्हें ऑनलाइन या ऐप के ज़रिए इसके लिए बुकिंग करानी होगी, जो एक आसान प्रोसेस है।