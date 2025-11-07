ब्रिटेन में फेक न्यूज़ की लगेगी क्लास! सच और झूठ की पहचान करना सीखेंगे बच्चे

School kids in Britain (Representational Photo)
दुनियाभर में ही फेक न्यूज़ का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। कई लोग इसके बहकावे में भी आ जाते हैं। ऐसे में अब ब्रिटेन में फेक न्यूज़ के खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है। इसके लिए ब्रिटेन अपने स्कूल सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। साल 2028 से लागू होने वाले नए पाठ्यक्रम में बच्चों को सिखाया जाएगा कि फेक न्यूज़ क्या होती है और उसे कैसे पहचाना जा सकता है। इससे बच्चों को सच और झूठ की पहचान करना आएगा।
यह कदम ब्रिटिश सरकार के 'प्लान फॉर चेंज' का हिस्सा है, जो बच्चों को डिजिटल युग की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। इस नए पाठ्यक्रम में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिजिटल ज़िम्मेदारी और नागरिक समझ जैसे विषयों पर शिक्षा दी जाएगी।
शिक्षा मंत्री ब्रिजिट फिलिपसन का कहना है कि यह समय है कि बच्चे न सिर्फ किताबों से बल्कि दुनिया से भी सीखें ताकि वो सच और भ्रम के बीच फर्क कर सकें। अन्य प्रमुख सुधारों में जलवायु शिक्षा सहित एक अनिवार्य नागरिकता मॉड्यूल, एक नई भाषा योग्यता और अधिक आउटडोर और खेल संबंधी पहलुओं को शामिल करना शामिल होगा।
ब्रिटेन के स्कूलों में पाठ्यक्रम समीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार किशोर छात्रों पर परीक्षा का दबाव भी 10% तक घटाया जाएगा। इसे शिक्षा में संतुलन लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को ‘मिसइन्फॉर्मेशन’ और ‘डिसइन्फॉर्मेशन’ पहचानने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके साथ ही पैसों के प्रबंधन, ऋण और ज़िम्मेदार डिजिटल व्यवहार पर भी पाठ जोड़े जाएंगे।
