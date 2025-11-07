ब्रिटेन में फेक न्यूज़ की लगेगी क्लास! सच और झूठ की पहचान करना सीखेंगे बच्चे

दुनियाभर में ही फेक न्यूज़ का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। कई लोग इसके बहकावे में भी आ जाते हैं। ऐसे में अब ब्रिटेन में फेक न्यूज़ के खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है। इसके लिए ब्रिटेन अपने स्कूल सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। साल 2028 से लागू होने वाले नए पाठ्यक्रम में बच्चों को सिखाया जाएगा कि फेक न्यूज़ क्या होती है और उसे कैसे पहचाना जा सकता है। इससे बच्चों को सच और झूठ की पहचान करना आएगा।