बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, अगले साल धरती पर होगा ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ!

बाबा वेंगा (Baba Vanga) को उनकी डरावनी भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। इस तरह की कई सटीक भविष्यवाणियों की वजह से ही बाबा वेंगा को अब दुनियाभर के लोग जानने लगे हैं। इतना ही नहीं, उनकी भविष्यवाणियों के सामने आने पर लोगों की टेंशन भी बढ़ जाती है क्योंकि अक्सर ही उनकी भविष्यवाणियाँ लोगों के मन में डर पैदा कर देती हैं। अब बाबा वेंगा की अगले साल के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है।