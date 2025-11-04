Patrika LogoSwitch to English

बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, अगले साल धरती पर होगा ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ!

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। इस भविष्यवाणी के अनुसार अगले साल धरती पर कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ।

Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 04, 2025

Baba Vanga

Baba Vanga

बाबा वेंगा (Baba Vanga) को उनकी डरावनी भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। इस तरह की कई सटीक भविष्यवाणियों की वजह से ही बाबा वेंगा को अब दुनियाभर के लोग जानने लगे हैं। इतना ही नहीं, उनकी भविष्यवाणियों के सामने आने पर लोगों की टेंशन भी बढ़ जाती है क्योंकि अक्सर ही उनकी भविष्यवाणियाँ लोगों के मन में डर पैदा कर देती हैं। अब बाबा वेंगा की अगले साल के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है।

धरती पर आएंगे एलियंस?

बाबा वेंगा के साल 2026 के लिए कई भविष्यवाणियाँ की हैं। इनमें से एक भविष्यवाणी यह भी है कि अगले साल धरती पर एलियंस आएंगे। हालांकि यह सिर्फ एक भविष्यवाणी है और यह सच साबित होगी या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

नासा की चौकाने वाली रिपोर्ट

इसी बीच नासा की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारी आकाशगंगा में एक रहस्यमयी वस्तु ने कई महीनों से वैज्ञानिकों को उलझा दिया है। यह वस्तु, पहले देखी गई किसी भी चीज़ से अलग है और इसका वज़न करीब 33 बिलियन टन है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यह वस्तु एलियंस की स्पेसशिप हो सकती है।

कौन है बाबा वेंगा?

बाबा वेंगा एक महिला थी। बाबा वेंगा का असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की आँखों की रोशनी चली गई थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनका निधन हो गया था।

World's cheapest hotel

Published on:

04 Nov 2025 12:45 pm

Hindi News / World / बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, अगले साल धरती पर होगा ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ!

