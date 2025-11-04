बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, अगले साल धरती पर होगा ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ!

Baba Vanga
बाबा वेंगा (Baba Vanga) को उनकी डरावनी भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। इस तरह की कई सटीक भविष्यवाणियों की वजह से ही बाबा वेंगा को अब दुनियाभर के लोग जानने लगे हैं। इतना ही नहीं, उनकी भविष्यवाणियों के सामने आने पर लोगों की टेंशन भी बढ़ जाती है क्योंकि अक्सर ही उनकी भविष्यवाणियाँ लोगों के मन में डर पैदा कर देती हैं। अब बाबा वेंगा की अगले साल के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है।
बाबा वेंगा के साल 2026 के लिए कई भविष्यवाणियाँ की हैं। इनमें से एक भविष्यवाणी यह भी है कि अगले साल धरती पर एलियंस आएंगे। हालांकि यह सिर्फ एक भविष्यवाणी है और यह सच साबित होगी या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
इसी बीच नासा की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारी आकाशगंगा में एक रहस्यमयी वस्तु ने कई महीनों से वैज्ञानिकों को उलझा दिया है। यह वस्तु, पहले देखी गई किसी भी चीज़ से अलग है और इसका वज़न करीब 33 बिलियन टन है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यह वस्तु एलियंस की स्पेसशिप हो सकती है।
बाबा वेंगा एक महिला थी। बाबा वेंगा का असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की आँखों की रोशनी चली गई थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनका निधन हो गया था।
