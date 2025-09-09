विद्रोहियों ने अंतिम संस्कार के दौरान मचाया कत्लेआम, कांगो में की 80 लोगों की हत्या

अफ्रीकी देशों में अपराध तेज़ी से बढ़ रहा है। इन देशों में न सिर्फ आतंकी संगठन, बल्कि विद्रोही संगठन भी दहशत फैलाते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic Of Congo / DR Congo) में भी ऐसी ही स्थिति है। कांगो में आतंकी संगठन के साथ ही कई विद्रोही संगठन भी सक्रिय हैं। इनमें एडीएफ (ADF - Allied Democratic Forces) भी शामिल है, जो अक्सर ही देश में निर्दोष लोगों को निशाना बनाता है। हाल ही में ऐसा मामला फिर देखने को मिला है।