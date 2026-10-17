ईरान की कमर टूटी? अमेरिकी एडमिरल का दावा, मिलिशिया और IRGC लड़ाकों को नहीं मिल रहा वेतन

Admiral Brad Cooper Iran: अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि नौ महीने के युद्ध के बाद ईरान की हालत बहुत ही खराब हो गई है। उस पर भारी वित्तीय दबाव है। ईरान के तेल राजस्व में करीब 25 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उसकी 350 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी फ्रीज कर दी गई है। कूपर ने बताया कि इन सब वजहों के चलते वह इराक, लेबनान और अन्य जगहों पर मौजूद मिलिशिया समर्थकों को मदद नहीं पहुंचा पा रहा है। कूपर ने कहा कि ईरान की सेना पर वित्तीय दबाव इतना बढ़ गया है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पूरे क्षेत्र में ईरान समर्थक मिलिशिया समूह अपने सैनिकों का वेतन रोक रहे हैं, ताकि वे पैसा वापस IRGC को भेज सकें। वहीं, IRGC भी अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहा है।