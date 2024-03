Alert : प्रवासी भारतीयों को चेतावनी,रूस की गैर-जरूरी यात्रा न करने की सलाह

Mar 26, 2024

Russia News in Hindi : रूस के हालात के मददेनजर सभी प्रवासी भारतीयों ( NRI News in Hindi) को चेतावनी दी गई है। किर्गिस्तान एमएफए ( Kyrgyzstan MFA) ने दी रूस की गैर-जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। यानि जब तक बहुत जरूरी न हो, रूस की यात्रा न करें।

