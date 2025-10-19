अफगानिस्तान और पाकिस्तान युद्धविराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

कतर के विदेश मंत्रालय ने आज सुबह कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्धविराम समझौता हो गए हैं। तुर्की की मध्यस्थता में हो रही इस वार्ता का उद्देश्य तत्काल सीजफायर कराना था, ताकि दोनों देशों के और लोग मारे न जाएं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतर ने कहा कि दोनों पक्ष आने वाले दिनों में और बैठकें करने पर सहमत हुए हैं, ताकि युद्धविराम स्थायी रहे और इसे सही तरीके से लागू किया जा सके। बता दें कि साल 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव चरम पर है।