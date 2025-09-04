अफगानिस्तान के लोग नहीं भूल पाएंगे भूकंप: 1450 से ज्यादा मौतें, 4000 जख्मी,6782 घर टूटे,अभी भी फंसे हैं लोग

Afghanistan earthquake 2025: अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आए जबरदस्त भूकंप (Afghanistan earthquake) ने भारी तबाही मचाई है। अब तक इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या 1450 से ज्यादा पहुंच चुकी है। साथ ही, 4000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार 6,782 से ज्यादा घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। राहत कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी भी कई दूरदराज इलाकों में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाना चुनौती बना हुआ है। तालिबान प्रशासन के उप प्रवक्ता हामदुल्लाह फितरत ने बताया कि कुनार (Kunar province disaster) और नंगरहार प्रांतों में लगभग 4,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और करीब 6,782 घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों (India humanitarian assistance) को निकालने के लिए मेहनत (Earthquake relief aid) कर रहे हैं, लेकिन राहत कार्य अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।