अफगानिस्तान में भयानक सड़क हादसा, 25 लोगों की मौत, 27 घायल

अफगानिस्तान में सड़क हादसों ने इस सप्ताह भारी तबाही मचाई है, जिसमें करीब 100 लोगों की जान चली गई। बुधवार सुबह काबुल के पश्चिम में अरघांडी इलाके में एक यात्री बस के पलट जाने से 25 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। तालिबान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने बताया कि यह हादसा दक्षिणी कंधार को काबुल से जोड़ने वाले राजमार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ। पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत कार्रवाई की और घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया।