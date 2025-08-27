Patrika LogoSwitch to English

अफगानिस्तान में भयानक सड़क हादसा, 25 लोगों की मौत, 27 घायल

Afganistan Bus Accident: अफगानिस्तान के काबुल में बस के पलट जाने से 25 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। अफगानिस्तान में सड़क हादसों ने इस सप्ताह में करीब 100 लोगों की जान चली गई।

भारत

Devika Chatraj

Aug 27, 2025

Afganistan Road Accident
अफगानिस्तान के काबुल में सड़क हादसा (IANS)

अफगानिस्तान में सड़क हादसों ने इस सप्ताह भारी तबाही मचाई है, जिसमें करीब 100 लोगों की जान चली गई। बुधवार सुबह काबुल के पश्चिम में अरघांडी इलाके में एक यात्री बस के पलट जाने से 25 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। तालिबान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने बताया कि यह हादसा दक्षिणी कंधार को काबुल से जोड़ने वाले राजमार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ। पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत कार्रवाई की और घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया।

पहले भी हुआ हादसा

इससे पहले, पश्चिमी हेरात प्रांत के गुजारा जिले में एक अन्य भीषण हादसे में 79 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब ईरान से निर्वासित अफगान प्रवासियों को ले जा रही एक यात्री बस एक मोटरसाइकिल और ईंधन ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। मृतकों में 19 बच्चे और कई महिलाएं शामिल थीं।

उत्तरी बदख्शां में भी हादसा

उत्तरी बदख्शां प्रांत के कोहिस्तान जिले में 24 अगस्त को एक यात्री वाहन के सड़क से उतरकर पलट जाने से तीन लोगों की मौत हुई, जिनमें एक महिला और एक बच्चा शामिल थे। चार अन्य घायल हुए, जिन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता एहसानुल्लाह कामगर ने लापरवाही को हादसे का कारण बताया।

ट्रैक्टर के नदी में गिरने से 12 लोगों की मौत

वहीं, 22 अगस्त को दक्षिणी हेलमंद प्रांत के गरमसिर जिले में एक ट्रैक्टर के नदी में गिर जाने से 12 लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन महिलाएं और नौ बच्चे शामिल थे। चार अन्य बच्चे घायल हुए। सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर 14 लोगों को सुरक्षित बचाया।

सड़क सुरक्षा पर सवाल

इन हादसों ने अफगानिस्तान में सड़क सुरक्षा की गंभीर स्थिति को उजागर किया है। लापरवाही और खराब सड़क व्यवस्था इन दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। तालिबान प्रशासन ने जांच और सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का आश्वासन दिया है।

Published on:

27 Aug 2025 03:18 pm

