Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बातचीत फेल हुई तो बरसेंगे गोले: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दी ‘ओपन वॉर’ की धमकी

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शनिवार को इस्तांबुल में शांति वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ। इस बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कथित तौर पर आक्रामक बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 25, 2025

Khawaja Asif

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Photo-IANS)

Afghanistan Pakistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शनिवार को इस्तांबुल में शांति वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की आक्रामक बयानबाजी ने माहौल को गरमा दिया। आसिफ ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी कि अगर वार्ता विफल रही तो दोनों देशों के बीच 'ओपन वॉर' यानी खुला युद्ध होगा। यह बयान डूरंड लाइन पर हालिया घातक झड़पों के बाद आया है, जब दोनों पक्षों ने दोहा में सीजफायर पर सहमति जताई थी।

दोहा से इस्तांबुल: शांति प्रयासों का नया दौर

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहला दौर 18-19 अक्टूबर को दोहा में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में संपन्न हुआ था। इस्तांबुल वार्ता का उद्देश्य दोहा सीजफायर को लंबे समय तक लागू करने की व्यवस्था बनाना है। अफगान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप गृह मंत्री रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं, जिसमें तालिबान गृह मंत्री नूर अहमद नूर के भाई अनस हक्कानी भी शामिल हैं। पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व दो सदस्यीय सुरक्षा अधिकारियों का दल कर रहा है। आसिफ, जो पहले दौर का नेतृत्व कर चुके हैं, ने सियालकोट में कहा कि वार्ता का परिणाम रविवार तक स्पष्ट हो सकता है।

'ओपन वॉर' की धमकी, लेकिन शांति की उम्मीद

पाकिस्तानी अखबार 'डेली टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, आसिफ ने कहा, अगर कोई समझौता नहीं हुआ, तो हमारे पास अफगानिस्तान के साथ खुले संघर्ष में उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि दोनों पक्ष शांति चाहते दिख रहे हैं। पिछले चार-पांच दिनों से सीजफायर का पालन हो रहा है और कोई घटना नहीं घटी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान शांति चाहता है, लेकिन विफलता का मतलब ओपन वॉर है।

टीटीपी खतरे पर पाकिस्तान का दबाव

पाकिस्तानी मीडिया 'डॉन' के अनुसार, वार्ता में पाकिस्तान अफगानिस्तान से प्रतिबद्ध तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के खतरे को अफगान मिट्टी से समाप्त करने की मांग करेगा। इस्लामाबाद का तर्क है कि टीटीपी सीमा पार हमलों के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान एक 'थर्ड-पार्टी ओवरसाइट स्ट्रक्चर' बनाने का प्रस्ताव भी रखेगा, जिसकी सह-अध्यक्षता तुर्की और कतर करेंगे। यह प्रगति की निगरानी और उल्लंघन पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

कुनार नदी पर बांध: पानी का नया संकट

काबुल और इस्लामाबाद के संबंध मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पिछले हफ्तों में डूरंड लाइन पर कई झड़पें हुईं। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की 9 अक्टूबर से नई दिल्ली यात्रा को पाकिस्तान ने संदेहास्पद नजरों से देखा और यात्रा के पहले दिन काबुल में ड्रोन हमले हुए। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा सिंधु जल संधि निलंबित करने के महीनों बाद, अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बांध बनाने की योजना घोषित की।

ये भी पढ़ें

Rahul Gandhi पर भड़कीं अमेरिकी सिंगर, बोलीं- ‘वह भारत के नेतृत्व के लिए सही नेता नहीं’, BJP से पैसे मिलने के आरोप पर ये कहा
राष्ट्रीय
US Singer Mary Millben commented on Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Oct 2025 09:40 pm

Hindi News / World / बातचीत फेल हुई तो बरसेंगे गोले: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दी ‘ओपन वॉर’ की धमकी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप का रूस-यूक्रेन युद्ध ‘फ्रीज’ प्लान: ‘पॉज’ बटन से किसे फायदा, किसे हानि ? जमीन का खेल बदल जाएगा !

Ukraine People Questioned on Donald Trump Power to End Russia Ukraine War
विदेश

Viral Video: ट्रेन के टॉयलेट को बेडरूम में बदला, रेलवे भीड़ का ‘जुगाड़’ देख कर नहीं रुकेगी आपकी हंसी

Train toilet Viral Video
विदेश

चीन बना रहा पैंगोंग झील के पास मिलिट्री कॉम्पलेक्स

china military complex
विदेश

सरकारी शटडाउन के बीच पेंटागन को मिला 1,100 करोड़ का डोनेशन, सेना को सैलरी देने में मिलेगी मदद

US Military
विदेश

“भारत से जंग में कभी नहीं मिलेगी पाकिस्तान को जीत”, पूर्व अमेरिकी खुफिया एजेंट का बड़ा खुलासा

John Kiriakou
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.