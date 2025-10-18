Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अफगानिस्तान-पाक तनाव: दोहा टॉक्स में TTP प्रत्यर्पण डिमांड, क्या बदला लेगा अफगानिस्तान ?

Afghanistan Pakistan Airstrike: पाकिस्तान के पक्तिका एयरस्ट्राइक में किए गए हमले की तालिबान प्रवक्ता मुजाहिद ने निंदा की है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 18, 2025

Afghanistan Pakistan Airstrike

अफगानिस्तान पाक में संघर्ष के बाद पाक में तनाव। (फोटो: एएनआई.)

Afghanistan Pakistan Airstrike: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव फिर भड़क उठा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत पर हवाई हमला (Afghanistan Pakistan Airstrike 2025) किया, जिसमें 10 लोग मारे गए, जिनमें 3 क्रिकेटर शामिल हैं। हमला उरगुन जिले में हुआ, जहां क्रिकेट मैच के बाद खिलाड़ी इकट्ठे थे। अफगान सरकार (Afghan Government) ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया। स्थानीय लोगों ने शव दफनाए, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ।

मुजाहिद का बयान: हमले की कड़ी निंदा

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, "पाकिस्तानी सेना ने फिर नागरिक इलाकों पर बमबारी की, जिसमें कई शहीद और घायल हुए।" मुजाहिद ने इसे भड़काऊ और युद्ध लंबा खींचने वाला बताया। लेकिन उन्होंने शांति पर जोर दिया। "अफगानिस्तान क्षेत्रीय सुरक्षा में विश्वास करता है।"

दोहा टॉक्स के लिए डेलिगेशन रवाना

मुजाहिद ने बताया कि दोहा में पाकिस्तानी पक्ष से वार्ता का वादा निभाया। रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद के नेतृत्व में उच्च स्तरीय टीम दोहा रवाना हो गई। "हम वार्ता की गरिमा बनाए रखेंगे।" तालिबान ने नई कार्रवाई से परहेज का फैसला लिया। लेकिन जवाब का अधिकार सुरक्षित रखा।

बदला न लेने का फैसला : शांति प्राथमिकता

मुजाहिद ने कहा, "पाकिस्तान की आक्रामकता का परिणाम जो भी हो, हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते।" तालिबान ने सीजफायर का पालन करने का निर्देश दिया, जब तक पाक न रोके। यह फैसला क्षेत्रीय शांति के लिए सकारात्मक। लेकिन हमलों को दोहराने पर सख्ती का संकेत।

ट्रंप की मध्यस्थता पेशकश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव पर बयान दिया। "पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन सुलझाना आसान।" उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध रोकना पसंद, लाखों जिंदगियां बचाई। ट्रंप ने अफगानिस्तान-पाकिस्तान को सुलझाने की इच्छा जताई। लेकिन अमेरिका चलाने का बहाना भी।

पिछले हमलों की यादें

यह पहला हमला नहीं। अक्टूबर 2025 में पाक ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका पर हमले किए, TTP टारगेट। तालिबान ने 9 सैनिकों की मौत बताई। दोनों ने 48 घंटे सीजफायर किया, लेकिन पाक ने तोड़ा। अफगानिस्तान ने संप्रभुता भंग करने का आरोप लगाया।

दोहा टॉक्स की उम्मीद

दोहा वार्ता को आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन तालिबान टीम पहुंची। पाक ने TTP पर फोकस किया, लेकिन सिविलियन मौतें विवाद। तालिबान ने कहा कि हमले उकसावे वाले। क्षेत्रीय शांति के लिए सफलता जरूरी। भारत जैसे देशों पर असर – स्थिरता बढ़ेगी। (IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Updated on:

18 Oct 2025 06:01 pm

Published on:

18 Oct 2025 05:59 pm

Hindi News / World / अफगानिस्तान-पाक तनाव: दोहा टॉक्स में TTP प्रत्यर्पण डिमांड, क्या बदला लेगा अफगानिस्तान ?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप का रूस-यूक्रेन को शांति संदेश: “युद्ध रेखा पर रुकें, परिवारों के पास लौटें”– भारत पर रूसी तेल का गलत दावा!

Trump Ukraine Peace Call
विदेश

ढाका एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, सभी उड़ानें रद्द

Fire breaks out at Dhaka airport
विदेश

तालिबान से शिकस्त के बाद मुनीर की भारत को परमाणु धमकी: ऑपरेशन सिंदूर की हार छिपाने की कोशिश !

Asim Munir India Threat
विदेश

Plane Crash: फिलीपींस में प्लेन क्रैश, 2 लोगों की हुई मौत

Plane crash in Philippines
विदेश

ईरान की दो-टूक, परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंधों को अब नहीं मानेगा

Iran nuclear programme
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.