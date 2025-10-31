अमेरिका के बाद इटली ने अपने नागरिकों से माली न जाने की अपील की, जानें वजह

माली में अलकायदा से जुड़े मिलिशिया संगठन नुसरत अल-इस्लाम वाल-मुस्लिमिन ने फ्यूल ब्लॉकेड किया है। माली के ग्रामीण इलाकों को कंट्रोल करने वाले आतंकी संगठन JNIM ने 3 सितंबर से ब्लॉकेड लगाया हुआ है। NIM लीडर अबू हौजेफा अल बंबारी ने कहा कि वह ईंधन का एक बूंद भी माली में नहीं आने देंगे। बंबारी के लोगों ने माली के दो शहरों कायेस और निओरा में फ्यूल ब्लॉकेड लगाया है। साथ ही, राजधानी बमाको तक फ्यूल लेकर जाने वाली हर काफिले को निशाना बना रहे हैं।