Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका के बाद इटली ने अपने नागरिकों से माली न जाने की अपील की, जानें वजह

माली में फ्यूल ब्लॉकेड है। इसके कारण हालात तनावपूर्ण है। जानिए इसके पीछे क्या है अलकायदा से कनेक्शन...

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 31, 2025

अफ्रीकी देश माली का झंडा

अफ्रीकी देश माली का झंडा (फोटो-IANS)

अमेरिका (America) के बाद इटली (Italy) की सरकार ने अपने देश के नागरिकों माली (Mali) न जाने की सलाह दी है। इटली के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इतालवी नागरिक जो अभी माली में मौजूद हैं, जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने भी अपने-अपने नागरिकों को माली छोड़ने की अपील की।

अलकायदा से जुड़े संगठन ने किया फ्यूल ब्लॉकेड

माली में अलकायदा से जुड़े मिलिशिया संगठन नुसरत अल-इस्लाम वाल-मुस्लिमिन ने फ्यूल ब्लॉकेड किया है। माली के ग्रामीण इलाकों को कंट्रोल करने वाले आतंकी संगठन JNIM ने 3 सितंबर से ब्लॉकेड लगाया हुआ है। NIM लीडर अबू हौजेफा अल बंबारी ने कहा कि वह ईंधन का एक बूंद भी माली में नहीं आने देंगे। बंबारी के लोगों ने माली के दो शहरों कायेस और निओरा में फ्यूल ब्लॉकेड लगाया है। साथ ही, राजधानी बमाको तक फ्यूल लेकर जाने वाली हर काफिले को निशाना बना रहे हैं।

बंबारी के लोगों ने क्यों किया फ्यूल ब्लॉकेड

माली की मिलिट्री की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में फ्यूल की बिक्री पर बैन लगा दिया है। इससे उन इलाकों में ईंधन की किल्लत हो गई है। यहां मिलिशिया संगठन का राज चलता है। इसके कारण बंबारी के लोगों ने सेनेगल के बॉर्डर पर माली के दो शहरों कायेस और निओरो पर फ्यूल ब्लॉकेड लगाया है, और राजधानी बमाको में फ्यूल पहुंचाने की कोशिश कर रहे काफिलों को भी निशाना बनाया है।

चारों तरफ से लैंडलॉक्ड देश है माली

पश्चिम अफ्रीका में बसा माली एक लैंडलॉक्ड देश है। जिसकी सीमाएं अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोटे डी आइवर, गिनी, सेनेगल और मॉरिटानिया से मिलती हैं। सितंबर में अल कायदा से जुड़े मिलिटेंट ग्रुप जमात नुसरत अल-इस्लाम वाल-मुस्लिमिन द्वारा फ्यूल ब्लॉकेड की घोषणा के बाद माली एक अभूतपूर्व संकट की चपेट में है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Oct 2025 09:09 am

Hindi News / World / अमेरिका के बाद इटली ने अपने नागरिकों से माली न जाने की अपील की, जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वियतनाम में बाढ़ का कहर, 13 लोगों की मौत और 11 अभी भी लापता

Floods in Vietnam
विदेश

सऊदी अरब सरकार का बड़ा फैसला, उमराह वीज़ा के नियम में किया बड़ा बदलाव

Hajj yatra
विदेश

इजराइली मां ने अपने बंधक बेटे को तीसरी बार दफनाया, भावुक होकर कहा- एक बार फिर…

Hamas terrorists carrying hostage body in coffin
विदेश

पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तांबुल में सीजफायर पर राज़ी

Pakistan Afganistan Peace Talks
विदेश

अफगानिस्तान की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कहा- कोई हमला बर्दाश्त नहीं

Sirajuddin Haqqani
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.