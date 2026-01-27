ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा को आई भारत की याद, कह दी ऐसी बात कि चीन को भी लगेगा तगड़ा झटका!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को कड़ी धमकी दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई व्यापार समझौता करता है, तो अमेरिका तुरंत कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा देगा। इस धमकी के बाद कनाडा ने भारत की ओर अपना रुख किया है।