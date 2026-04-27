27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

जब गोली चली तो ट्रंप से पहले उपराष्ट्रपति वेंस को बाहर निकाला गया, ऐसा क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई पूरी बात

Firing On Donald Trump: वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप पर गोली चलने की घटना सामने आई, लेकिन वे सुरक्षित रहे। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप और मेलानिया को तुरंत बाहर निकाला।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Apr 27, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। (फोटो- ANI/X)

अमेरिका के वाशिंगटन में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली थी। हालांकि, इस घटना में उन्हें चोट नहीं आई। उन्हें और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

जिस कार्यक्रम में गोली चली, उसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत अन्य नेता भी शामिल हुए थे। फायरिंग की घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

वीडियो में क्या देखा गया?

वीडियो में देखा जा रहा है कि हमले के बाद सिक्योरिटी वाले वाइस प्रेसिडेंट वेंस को उनकी कुर्सी से खींचकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। क्लिप में यह भी देखा गया कि वेंस के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को सुरक्षाकर्मी द्वारा बाहर ले जाया जाता है।

फर्क केवल कुछ सेकंड का है, लेकिन सवाल यह है कि इस सारी अफरा-तफरी के बीच, पहले वाइस प्रेसिडेंट वेंस को क्यों निकाला गया और बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप को, ऐसा क्यों?

ट्रंप ने उठ रहे सवालों पर क्या दिया जवाब?

इस सवाल का जवाब ट्रंप ने खुद दिया है। जब एक टीवी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया- फायरिंग शुरू होते ही वाइस प्रेसिडेंट को तुरंत कोट से पकड़कर कुर्सी से खींच लिया गया, सुरक्षाकर्मियों को आप तक (ट्रंप) पहुंचने में और 10 सेकंड लगे, बाहर निकलने में 20 सेकंड लगे, ऐसा क्यों?

इस पर ट्रंप ने जवाब दिया- मैं खुद रुककर देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। मैं अपने सिक्योरिटी वालों से कह रहा था- 'एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं देखना चाहता हूं, क्या हो रहा है।' हालांकि जब हालात और बिगड़ते दिखे, तो ट्रंप सिक्योरिटी वालों के साथ आगे बढ़ने लगे।

स्टेज पर गिरने के सवाल पर क्या कहा?

वीडियो में यह देखा गया था कि गोलीबारी की घटना के बाद ट्रंप स्टेज पर गिर गए थे, इस बारे में सवाल पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि वह गिरे नहीं; बल्कि, सिक्योरिटी वालों ने उन्हें झुकने को कहा था, क्योंकि हालात को देखते हुए लंबा खड़ा होना और लंबा दिखना ठीक नहीं था।

बता दें कि गोलीबारी की घटना के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे हर ऐंगल से पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि गोलीबारी किस मकसद से की गई थी।

ये भी पढ़ें

सिक्योरिटी को चकमा देकर पहुंचा था फायरिंग का आरोपी, पुलिस ने बताया कैसे हुई चूक, डोनाल्ड ट्रंप ने कही जरुरी बात
विदेश
White House Correspondents Dinner Firing

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

27 Apr 2026 07:57 am

Published on:

27 Apr 2026 07:52 am

Hindi News / World / जब गोली चली तो ट्रंप से पहले उपराष्ट्रपति वेंस को बाहर निकाला गया, ऐसा क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई पूरी बात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बातचीत के बीच ईरान का पाकिस्तान पर टूटा भरोसा, कहा- हमेशा US के साथ झुकता है; मध्यस्थ बनने लायक नहीं

विदेश

कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव से पहले भयंकर बम धमाका, 14 लोगों की मौत, 38 घायल

Bomb Blast in Colombia
विदेश

भुखमरी से गुजर रहा अफगानिस्तान: खाद्य संकट में सबसे प्रभावित देशों में 5वां स्थान, ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट में खुलासा

hunger index
विदेश

ईरानी विदेश मंत्री अराघची फिर पहुंचे इस्लामाबाद, पाकिस्तानी सेना प्रमुख से मुलाकात की, क्या खिचड़ी पक रही है?

Abbas Araghchi
समाचार

ओमान के सुल्तान से मिले ईरानी विदेश मंत्री अराघची, होर्मुज स्ट्रेट और क्षेत्रीय तनाव पर क्या हुई बात?

Abbas Araghchi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.