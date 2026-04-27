जब गोली चली तो ट्रंप से पहले उपराष्ट्रपति वेंस को बाहर निकाला गया, ऐसा क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई पूरी बात

वीडियो में यह देखा गया था कि गोलीबारी की घटना के बाद ट्रंप स्टेज पर गिर गए थे, इस बारे में सवाल पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि वह गिरे नहीं; बल्कि, सिक्योरिटी वालों ने उन्हें झुकने को कहा था, क्योंकि हालात को देखते हुए लंबा खड़ा होना और लंबा दिखना ठीक नहीं था।