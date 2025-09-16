Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सैनिकों ने कर दिया बड़ा हमला, तबाह हो गई शिप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सैनिकों ने ड्रग्स कार्टेल की एक शिप पर हमला किया। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई। अमेरिका लगातार वेनेजुएलाई शिप को निशाना बना रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 16, 2025

Donald Trump
Donald Trump (Photo - Washington Post)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के आदेश के बाद अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के पास अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में ड्रग्स कार्टेल पर बड़ा हमला किया है। अमेरिकी सैनिकों ने कार्टेल से जुड़ी एक शिप को निशाना बनाया है। यह जहाज ड्रग्स लेकर अमेरिका की ओर जा रहा था।

अमेरिकी सैनिकों के हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस घटना में तीन लोग मारे गए हैं। यह शिप वेनेजुएला की तरफ से अमेरिका की तरफ आ रहा था। इस पर ड्रग्स लदे हुए थे। उन्होंने कहा कि यह हमला ड्रग तस्करी नेटवर्क और नार्को-टेररिस्ट के खिलाफ था। यह कार्टेल अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में काफी एक्टिव हैं। बता दें कि इस महीने अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर किया गया यह दूसरा बड़ा हमला था।

ट्रंप ने कहा कि अगर ड्रग्स कार्टेल ने अमेरिकी धरती पर अपनी गतिविधि बंद नहीं की तो उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। अमेरिकी प्रशासन ड्रग्स कार्टेल को पूरी तरह से खत्म कर देगी। ट्रंप ने हमले का वीडियो भी ट्रूथ सोशल पर शेयर किया है। इसमें एक जहाज में विस्फोट होते और आग लगते हुए दिखाया गया है। अमेरिकी हमले पर अभी तक वेनेजुएला से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ये भी पढ़ें

पत्नी-बेटे के सामने भारतीय नागरिक का काटा गला, ट्रंप ने घटना के लिए बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार, जानें क्यों?
विदेश
Donald Trump, Donald Trump education, Donald Trump education in hindi,

3 सितंबर को भी वेनेजुएलाई शिप पर हुआ था हमला

इससे पहले भी 3 सितंबर को अमेरिका ने वेनेजुएला से ड्रग्स ले जा रहे एक जहाज पर हमला किया था। अमेरिका का कहना था कि इस हमले में ड्रग्स कार्टेल से जुड़े 11 लोग मारे गए थे। ट्रंप सरकार ने इस कार्रवाईयों को ड्रग्स कार्टेल को रोकने का हिस्सा बताया था। इधर, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वेनेजुएला के पास कैरेबियाई इलाके में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं।

शनिवार को 5 अमेरिकी F35 लड़ाकू विमानों को प्यूर्टो रिको में उतरे देखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के बाहर 10 स्टील्थ फाइटर जेट्स को क्षेत्र में तैनात करने का निर्देश दिया है। इसके अलावे कैरेबियाई इलाके में 7 अमेरिकी युद्धपोत और एक परमाणु पनडुब्बी भी क्षेत्र में मौजूद हैं।

ये भी पढ़ें

नोबेल समिति की दो टूक, Trump का नहीं चलेगा दबाव
विदेश
Donald Trump Jeffery Epstein

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Sept 2025 07:35 am

Hindi News / World / राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सैनिकों ने कर दिया बड़ा हमला, तबाह हो गई शिप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.