राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सैनिकों ने कर दिया बड़ा हमला, तबाह हो गई शिप

अमेरिकी सैनिकों के हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस घटना में तीन लोग मारे गए हैं। यह शिप वेनेजुएला की तरफ से अमेरिका की तरफ आ रहा था। इस पर ड्रग्स लदे हुए थे। उन्होंने कहा कि यह हमला ड्रग तस्करी नेटवर्क और नार्को-टेररिस्ट के खिलाफ था। यह कार्टेल अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में काफी एक्टिव हैं। बता दें कि इस महीने अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर किया गया यह दूसरा बड़ा हमला था।