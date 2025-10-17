दुबई में अब एआई रखेगा ट्रैफिक पर नज़र

दुबई का नया एआई बेस्ड इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम कैसे काम करेगा, यह सवाल मन में आना स्वभाविक है। इस सिस्टम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की तुरंत पहचान कर रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इसे चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह चालान, नियमों के उल्लंघन और ड्राइवर के व्यवहार को रियल टाइम ट्रैक कर सके। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम डेटा तैयार करता है, जिसमें गाड़ी की स्पीट के पैटर्न को घंटा-दर-घंटा, दिन-दर-दिन और साल-दर-साल ट्रैक किया जाता है। इससे ट्रैफिक कंट्रोलर को ड्राइवर के व्यवहार को समझने और रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।