विदेश

दुबई में अब एआई रखेगा ट्रैफिक पर नज़र

दुबई में अब ट्रैफिक पर नज़र रखने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे होगा यह काम? आइए जानते हैं।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 17, 2025

Traffic in Dubai

Traffic in Dubai (Representational Photo)

एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI – Artificial Intelligence) का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनियाभर में बड़ी संख्या में लोग अलग-अलग काम के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक शहर में एआई का इस्तेमाल बिल्कुल ही हटके काम के लिए किया जाने वाला है। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि कहाँ और कैसे होगा यह? आइए जानते हैं।

दुबई में अब एआई रखेगा ट्रैफिक पर नज़र

संयुक्त अरब अमीरात - यूएई के शहर दुबई में एआई का इस्तेमाल ट्रैफिक पर नज़र रखने के लिए किया जाएगा। दुबई में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए एआई से चलने वाले इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत की गई है।

कैसे काम करेगा यह इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम?

दुबई का नया एआई बेस्ड इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम कैसे काम करेगा, यह सवाल मन में आना स्वभाविक है। इस सिस्टम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की तुरंत पहचान कर रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इसे चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह चालान, नियमों के उल्लंघन और ड्राइवर के व्यवहार को रियल टाइम ट्रैक कर सके। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम डेटा तैयार करता है, जिसमें गाड़ी की स्पीट के पैटर्न को घंटा-दर-घंटा, दिन-दर-दिन और साल-दर-साल ट्रैक किया जाता है। इससे ट्रैफिक कंट्रोलर को ड्राइवर के व्यवहार को समझने और रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

पांच प्रमुख ट्रैफिक उल्लंघनों पर नज़र

1. सीट बेल्ट का न पहनना - ड्राइवर और यात्री की सुरक्षा पर नज़र।

2. फोन का इस्तेमाल - ड्राइविंग के समय फोन के इस्तेमाल पर नज़र।

3. ट्रैफिक में बाधा - सड़क पर अनावश्यक रुकावटें देखना जिससे ट्रैफिक में बाधा आती है।

4. बेवजह रुकना - गाड़ियों के गलत तरीके से रुकने की पहचान करना।

5. सुरक्षित दूरी - दो गाड़ियों के बीच सुरक्षित दूरी पर नज़र।

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

world news

World News in Hindi

Published on:

17 Oct 2025 11:14 am

Hindi News / World / दुबई में अब एआई रखेगा ट्रैफिक पर नज़र

