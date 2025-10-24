अलास्का एयरलाइंस में आई ये खराबी, सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रोकी गईं

कुछ न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आउटेज अलास्का एयरलाइंस की 140 से अधिक गंतव्यों को प्रभावित कर रही है, जिसमें 37 अमेरिकी राज्य और 12 देश शामिल हैं। कंपनी मुख्य रूप से वेस्ट कोस्ट पर केंद्रित है, लेकिन न्यूयॉर्क, शिकागो और अन्य बड़े हब एयरपोर्ट्स पर भी इसका असर पड़ा। यात्रियों को लंबे समय तक देरी का सामना करना पड़ रहा है, और कई लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। जुलाई महीने में भी कंपनी को इसी तरह की आईटी खराबी का सामना करना पड़ा था, जब तीन घंटे के लिए उड़ानें रोकी गई थीं।