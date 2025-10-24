अलास्का एयरलाइंस में आई ये खराबी, सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रोकी गईं

अलास्का की उड़ानें हुई रद्द (X)
अमेरिका की प्रमुख एयरलाइंस कंपनी अलास्का एयरलाइंस (Alaska Airlines) को गुरुवार शाम एक गंभीर आईटी (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) आउटेज का सामना करना पड़ा, जिसके चलते पूरे देश में इसकी सभी उड़ानें अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दी गईं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने कंपनी के अनुरोध पर यह ग्राउंड स्टॉप लागू किया, जिसमें कंपनी की सहायक कंपनी होराइजन एयर की उड़ानें भी शामिल हैं।
कंपनी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल @AlaskaAirNews के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया कि "हम एक आईटी आउटेज का सामना कर रहे हैं, जो हमारी ऑपरेशंस को प्रभावित कर रहा है। एक अस्थायी ग्राउंड स्टॉप लागू है। हम इस असुविधा के लिए क्षमाप्रार्थी हैं। यदि आप आज रात उड़ान भरने वाले हैं, तो एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक करें।" यह खराबी शाम करीब 7 बजे शुरू हुई, जिसके तुरंत बाद सभी एयरपोर्ट्स पर उड़ानें रोक दी गईं।
कुछ न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आउटेज अलास्का एयरलाइंस की 140 से अधिक गंतव्यों को प्रभावित कर रही है, जिसमें 37 अमेरिकी राज्य और 12 देश शामिल हैं। कंपनी मुख्य रूप से वेस्ट कोस्ट पर केंद्रित है, लेकिन न्यूयॉर्क, शिकागो और अन्य बड़े हब एयरपोर्ट्स पर भी इसका असर पड़ा। यात्रियों को लंबे समय तक देरी का सामना करना पड़ रहा है, और कई लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। जुलाई महीने में भी कंपनी को इसी तरह की आईटी खराबी का सामना करना पड़ा था, जब तीन घंटे के लिए उड़ानें रोकी गई थीं।
खराबी का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह तकनीकी समस्या से जुड़ी बताई जा रही है। कंपनी ने कहा है कि वह जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रही है, और ऑपरेशंस को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे कंपनी की वेबसाइट या ऐप के जरिए फ्लाइट अपडेट्स चेक करें।
