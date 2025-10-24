Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अलास्का एयरलाइंस में आई ये खराबी, सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रोकी गईं

अलास्का एयरलाइंस को गंभीर आईटी आउटेज का सामना करना पड़ा, जिससे पूरे अमेरिका में इसकी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गईं। इस तकनीकी खराबी से 140 से अधिक गंतव्यों की उड़ानें प्रभावित हुईं।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 24, 2025

Alaska Airlines

अलास्का की उड़ानें हुई रद्द (X)

अमेरिका की प्रमुख एयरलाइंस कंपनी अलास्का एयरलाइंस (Alaska Airlines) को गुरुवार शाम एक गंभीर आईटी (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) आउटेज का सामना करना पड़ा, जिसके चलते पूरे देश में इसकी सभी उड़ानें अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दी गईं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने कंपनी के अनुरोध पर यह ग्राउंड स्टॉप लागू किया, जिसमें कंपनी की सहायक कंपनी होराइजन एयर की उड़ानें भी शामिल हैं।

अलास्का ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

कंपनी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल @AlaskaAirNews के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया कि "हम एक आईटी आउटेज का सामना कर रहे हैं, जो हमारी ऑपरेशंस को प्रभावित कर रहा है। एक अस्थायी ग्राउंड स्टॉप लागू है। हम इस असुविधा के लिए क्षमाप्रार्थी हैं। यदि आप आज रात उड़ान भरने वाले हैं, तो एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक करें।" यह खराबी शाम करीब 7 बजे शुरू हुई, जिसके तुरंत बाद सभी एयरपोर्ट्स पर उड़ानें रोक दी गईं।

140 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

कुछ न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आउटेज अलास्का एयरलाइंस की 140 से अधिक गंतव्यों को प्रभावित कर रही है, जिसमें 37 अमेरिकी राज्य और 12 देश शामिल हैं। कंपनी मुख्य रूप से वेस्ट कोस्ट पर केंद्रित है, लेकिन न्यूयॉर्क, शिकागो और अन्य बड़े हब एयरपोर्ट्स पर भी इसका असर पड़ा। यात्रियों को लंबे समय तक देरी का सामना करना पड़ रहा है, और कई लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। जुलाई महीने में भी कंपनी को इसी तरह की आईटी खराबी का सामना करना पड़ा था, जब तीन घंटे के लिए उड़ानें रोकी गई थीं।

खराबी का कारण स्पष्ट नहीं

खराबी का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह तकनीकी समस्या से जुड़ी बताई जा रही है। कंपनी ने कहा है कि वह जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रही है, और ऑपरेशंस को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे कंपनी की वेबसाइट या ऐप के जरिए फ्लाइट अपडेट्स चेक करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

24 Oct 2025 09:24 am

Hindi News / World / अलास्का एयरलाइंस में आई ये खराबी, सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रोकी गईं

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अंतरिक्ष में डेटा सेंटर से ग्रीन होगा डिजिटल रेवोल्यूशन, दुनिया को होगा फायदा

Data centers in space
विदेश

पुतिन का दावा – नए अमेरिकी प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा खास असर

Vladimir Putin
विदेश

‘हमारी तरफ टॉमहॉक मिसाइलें आई तो मिलेगा करारा जवाब’, पुतिन बोले- टकराव में बातचीत बेहतर विकल्प

विदेश

ट्रंप ने कनाडा के साथ ट्रेड संबंधित सभी बातचीत की खत्म, बताई यह वजह…

Donald Trump and Mark Carney
विदेश

Explainer: भारत की UN में धमाल, कई मामले सुलझा कर किया कमाल, क्यों खास है संयुक्त राष्ट्र दिवस

India UN Role
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.