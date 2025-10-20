इमरान खान की बहन गिरफ्तार होगी: ATC का धमाका, PTI प्रदर्शन के खिलाफ सियासी बदले की आग भड़की!

Aleema Khan Arrest Warrant: पाकिस्तान की राजधानी के पास रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। पूर्व पीएम इमरान खान ( Imran Khan) की बहन अलीमा खान (Aleema Khan Arrest Warrant) को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हो गया ​है। आतंकवाद निरोधी अदालत (ATC) ने सोमैन कोर्ट ने सोमवार को पुलिस को हिदायत दी कि अलीमा (Imran Khan Sister) को पकड़ कर 22 अक्टूबर को हाजिर करो। यह फैसला PTI पार्टी के आखिरी साल के 26 नवंबर वाले बड़े विरोध प्रदर्शन (PTI Protest) से जुड़े केस में सामने आया है। जज अमजद अली शाह ने अलीमा के बार-बार कोर्ट न आने पर गैर-जमानती वारंट (ATC Rawalpindi Non-Bailable) जारी कर दिया। जियो न्यूज की मानें तो ये PTI के खिलाफ सिलसिला चल रहा है। इमरान जेल में हैं, अब बहन पर निशाना साधा गया है।