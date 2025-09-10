Patrika LogoSwitch to English

Imran Khan Health : पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को ये बीमारी, डॉक्टर से जानिए टिनिटस मामूली या खतरनाक

Imran Khan Health News : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद बीमारी को लेकर चर्चा चल रही है। आइए, डॉक्टर से वर्टिगो और टिनिटस (Tinnitus) जैसे लक्षण को समझते हैं।

भारत

Ravi Gupta

Dr. Himanshu Gupta

Sep 10, 2025

Imran Khan Health | फाइल फोटो | डिजाइन- पत्रिका

Imran Khan Health News : पाकिस्तान के एक राजनीतिक दल पीटीआई के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (72 वर्ष) लंबे समय से जेल में हैं। इसी बीच रावलपिंडी में अडयाला जेल की टीम ने इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट अदालत में पेश की है। उस रिपोर्ट में इमरान खान की बीमारी (Imran Khan Disease) का जिक्र है जिससे वो लंबे समय से ग्रसित हैं। आइए, डॉक्टर से जानते हैं कि वर्टिगो और टिनिटस (Tinnitus) जैसे लक्षण कितने खतरनाक हैं या मामूली?

Imran Khan Health Report : इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट

इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट सामने आने के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट (02 सितंबर, 2025) के अनुसार, वर्टिगो और टिनिटस जैसे लक्षण इमरान खान में दिख रहे हैं। उनके सुनने की शक्ति कम हो रही है, चक्कर आना, कान में अजीब का आवाज आना आदि दिक्कतें हो रही हैं।

Expert Tips : डॉ. हिमांशु गुप्ता से जानिए इन लक्षणों का मतलब

डॉ. हिमांशु गुप्ता ने बताया कि वर्टिगो और टिनिटस ये लक्षण हैं। ये कितने गंभीर हैं या मामूली, व्यक्ति दर व्यक्ति निर्भर करता है। हालांकि, इस तरह के लक्षणों को नजअंदाज करना भारी भी पड़ सकता है। क्योंकि, ये दिमाग की किसी गंभीर बीमारी या कैंसर (कान, ब्रेन आदि) का संकेत भी हो सकते हैं।

टिनिटस और वर्टिगो क्या है?

टिनिटस जैसे लक्षण कान से जुड़े हैं। कान में गांठ या मवाद आदि होने से इस तरह के लक्षण दिखते हैं। अगर कान से कम सुनाई दे, दर्द हो या किसी तरह की अजीब आवाज (सिटी बजना, सनसनाहट आदि) सुनाई पड़े तो चेक कराना चाहिए। डॉ. हिमांशु ने बताया कि कई बार मानसिक तनाव, सिर या कान पर चोट और कुछ दवाओं के कारण भी वर्टिगो हो जाता है।

बता दें, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में इस बात को बताया गया है कि उनके एक कान से लगातार सुनने की शक्ति कम हो रही है। इसको लेकर इलाज भी चल रहा है। इमरान की गिरफ्तारी अगस्त 2023 में हुई थी। इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

डॉक्टर की सलाह

डॉ. हिमांशु ने स्पष्ट किया कि भले ही ये जानलेवा ना हों, लेकिन इन लक्षणों के दिखने पर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अगर समय पर इलाज हो जाए तो खुद को नुकसान होने से बचा सकते हैं।

Updated on:

10 Sept 2025 06:33 pm

Published on:

10 Sept 2025 06:32 pm

