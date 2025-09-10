Imran Khan Health : पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को ये बीमारी, डॉक्टर से जानिए टिनिटस मामूली या खतरनाक

Imran Khan Health News : पाकिस्तान के एक राजनीतिक दल पीटीआई के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (72 वर्ष) लंबे समय से जेल में हैं। इसी बीच रावलपिंडी में अडयाला जेल की टीम ने इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट अदालत में पेश की है। उस रिपोर्ट में इमरान खान की बीमारी (Imran Khan Disease) का जिक्र है जिससे वो लंबे समय से ग्रसित हैं। आइए, डॉक्टर से जानते हैं कि वर्टिगो और टिनिटस (Tinnitus) जैसे लक्षण कितने खतरनाक हैं या मामूली?