कितनी खतरनाक है Adiala Jail, जहां बंद हैं इमरान खान? यहां बंद लोगों का अल्लाह मालिक, इसे पाकिस्तान की तिहाड़ बताते हैं

पंजाब जेल प्रशासन के अनुसार, आदियाला जेल को 1900 कैदियों की क्षमता के हिसाब से डिजाइन किया गया था। लेकिन यहां महिला कैदियों सहित करीब 6000 अपराधी रहते हैं। क्षमता से बहुत ज्यादा कैदियों के रखे जाने के चलते जेल की हालत बेहद खराब है। कैदियों के लिए यह जेल किसी नर्क से कम नहीं है। एक-एक सेल में कई कैदियों को रखा जाता है। अंधेरे, कम हवादार कमरों में कैदियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल है। जेल के नियमों के अनुसार, कैदियों को खाने में मीट, चावल और मिठाई परोसी जाती है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। आरोप लगते रहे हैं कि जेल में कैदियों को ठीक से खान भी नहीं दिया जाता और जो कुछ मिलता है उसकी क्वालिटी बेहद घटिया होती है।