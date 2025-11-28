कितनी खतरनाक है Adiala Jail, जहां बंद हैं इमरान खान? यहां बंद लोगों का अल्लाह मालिक, इसे पाकिस्तान की तिहाड़ बताते हैं

इमरान खान पाकिस्तान की आदियाला जेल में बंद हैं (PC: AI)
Adiala Jail Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan News) जिंदा हैं या नहीं, कोई नहीं जानता। सरकार उनके सही-सलामत होने का दावा कर रही है, लेकिन इमरान के परिवार और समर्थक अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। क्रिकेट की पिच से सियासी मैदान का रुख करने वाले इमरान भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की सजा काट रहे हैं।
आदियाला जेल (Adiala Jail) को पाकिस्तान की तिहाड़ जेल भी कहा जाता है। यहां पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है। अगस्त 2023 में दोषी करार दिए जाने के बाद से इमरान खान को यहीं रखा गया है। आदियाला जेल का एक काला इतिहास है। कहा जाता है कि यहां एक बार जो आ गया, फिर उसका अल्लाह ही मालिक। यह भी एक वजह है कि इमरान का परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर आशंकित है।
यह जेल खूंखार आतंकियों, चरमपंथियों, विदेशी अपराधियों, मौत की सजा पाए कैदियों और राजनीति संघर्ष का शिकार बने नेताओं का ठिकाना है। अप्रैल, 1979 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को यहीं फांसी की दी गई थी। उनकी मौत के बाद जनरल ज़िया-उल-हक ने इस जेल को आधुनिक रूप दिया। कैदियों के लिए यहां स्पोर्ट्स ग्राउंड, रिहैबिलिटेशन सेंटर और एजुकेशनल प्रोग्राम की व्यवस्था शुरू की गई।
पंजाब जेल प्रशासन के अनुसार, आदियाला जेल को 1900 कैदियों की क्षमता के हिसाब से डिजाइन किया गया था। लेकिन यहां महिला कैदियों सहित करीब 6000 अपराधी रहते हैं। क्षमता से बहुत ज्यादा कैदियों के रखे जाने के चलते जेल की हालत बेहद खराब है। कैदियों के लिए यह जेल किसी नर्क से कम नहीं है। एक-एक सेल में कई कैदियों को रखा जाता है। अंधेरे, कम हवादार कमरों में कैदियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल है। जेल के नियमों के अनुसार, कैदियों को खाने में मीट, चावल और मिठाई परोसी जाती है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। आरोप लगते रहे हैं कि जेल में कैदियों को ठीक से खान भी नहीं दिया जाता और जो कुछ मिलता है उसकी क्वालिटी बेहद घटिया होती है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान के अखबार Dawn के हवाले से बताया गया है कि कैदी कई बार खाने को लेकर शिकायत कर चुके हैं। एक कैदी ने बताया था कि मीट से कुकिंग ऑयल की बजाए डीजल की बदबू आती है। पीने का पानी बोरवेल से सप्लाई किया जाता है, जिससे कैदियों को कई बीमारियों का खतरा है। Dawn ने इस जेल की तुलना दिल्ली की तिहाड़ जेल से की है। उसका कहना है कि दोनों ही जेल एक जैसी वजह से बदनाम हैं और दोनों जगह बीते कुछ सालों में बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है।
पाकिस्तान की आदियाला जेल का बदनाम चेहरा दुनिया के सामने तब आया था, जब ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने इस जेल का दौरा किया था। दरअसल, पाकिस्तान में ब्रिटिश नागरिक मिर्जा ताहिर को फांसी की सजा के बाद इसी जेल में रखा गया था। चार्ल्स उसी से मिलने गए थे। इसके बाद उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ ने ब्रिटिश नागरिक की सजा घटाकर उम्र कैद कर दी थी।
इमरान खान का परिवार और उनके समर्थक पिछले काफी समय से यह आरोप लगाते आ रहे हैं कि इमरान के साथ जेल में अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेताओं ने अक्टूबर में आरोप लगाया था कि पूर्व प्रधानमंत्री को एक अलग सेल में बंद किया गया है। बाकी कैदियों से उलट उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनके सेल का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। इतना ही नहीं, इमरान के सेल की बिजली काट दी गई है। उन्हें अखबार और टीवी की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। हालांकि, जेल प्रशासन इन आरोपों से इनकार करता रहा और अब भी उसका यही कहना है कि इमरान बिल्कुल सुरक्षित हैं।
